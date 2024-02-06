桃園4歲女童半夜溜出門 母接通知急奔派出所 見這幕笑出來

桃園市觀音區一名4歲小女童，今凌晨趁家人在睡覺時偷溜出門，民眾發現女童三更半夜獨自在外遊蕩，趕進向警方報案，員警循線聯繫上家屬到派出所接人，女童母親急忙趕來，卻看到女兒在開心吃蘋果，覺得好氣又好笑，也感謝警方的熱心幫忙。

大園分局表示，今凌晨3點多接獲民眾報案，稱有一名小女童獨自在在五福三街29巷口遊蕩，身邊沒有大人陪同，且衣著單薄不停哭泣說要找媽媽，警方趕到現場查看，但女童年紀還小，表達能力不佳，也說不出家住在哪裡，當時正值深夜，附近住戶都已熄燈就寢，也找不到人問，員警便先帶女童回派出所休息，並拿出蘋果讓女童果腹。

員警隨後再次前往女童走失的地點查看，發現有一戶住家大門未關，研判女童是從該戶偷跑出來，但敲門卻無人回應，於是利用戶役政系統查詢資料，得知該戶有一名4歲女童，趕緊聯繫女童的媽媽，女童媽媽立刻驚醒趕到派出所接人。