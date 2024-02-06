基市1日2民宅火警 消防局擴大宣導用火用電安全迎新年
基隆市昨天發生兩起民宅火警，讓屋主財物受損，並影響過年心情。消防局今天表示，消防人員、義消和防火宣導隊員，年前到各大賣場、商場等人潮聚集處，宣導民眾春節前後要注意用火、用電安全，確保生命財產安全。
基隆市中山一路昨天上午9點左右，有住戶疑在廚房煮菜不慎引發火警。屋主的女兒嘗試滅火，導致輕微燙傷和嗆傷。消防局獲報派員前往灌救，20分鐘後滅火，沒有延燒到鄰宅。昨晚近10點在暖暖區興隆街，也傳出鐵皮屋起火燃燒，消防人員趕往滅火後，確認未造成人員傷。
消防局上午表示，為了能讓民眾平安歡度春節，年擴大防火宣導活動。信義分隊前往轄區愛買大賣場，向民眾宣導用火用電注意須知，並提醒低溫時要防範一氧化碳中毒。中正分隊在調和市場、海科館一帶宣導，沿途播放用火用電注意須知，提醒民眾春節期間格外要注意安全。
百福分隊人員在百福市場、全聯福利中心、統友百貨商場、聯合文具行等店家，宣導滅火器使用方式，並推廣安裝住宅用火災警報器，提醒市民朋友廚房用火時要做到「人離火熄」，使用火源後要確實熄滅。
消防局長向永財表示，春節期間因為節慶氛圍輕鬆愉快，很容易讓人忽略了居家的用火用電安全。市民朋友春節前打掃時，家中插座旁的灰塵要確實清除，也檢視延長線的負載是否安全，避免引發意外。
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