交警執勤受傷 台南市警友會東區辦事處過年前來慰勞

農曆春節期間，員警仍要辛勞的執勤，替民眾的安全把關，台南市警察之友會東區辦事處主任黃于珍等人，昨天下午到台南市警一分局春節慰勞及致贈賀年紅包活動，希望警察在農曆年間執勤時，能夠感受到警友暖暖的關懷與支持。

昨天下午2點30分，台南市警察之友會東區辦事處主任黃于珍與副主任黃坤山、蔡建男、簡恬珍、林永俊等人，到市警一分局春節慰勞致贈賀年紅包，由分局長王子雄率同單位主管接受慰勞。會中同時慰問交通分隊警員許恭連因執行公務而受傷，黃于珍致贈慰問金及水果禮盒，祈望許能安心養傷、早日康復。

黃于珍表示，適逢農曆新年即將到來，希望藉由春節勞警活動，給予警察最大的支持與鼓勵，祝賀大家新年快樂，警友會東區辦事處團隊永遠是警察最強而有力的後盾。