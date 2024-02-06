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交警執勤受傷 台南市警友會東區辦事處過年前來慰勞

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

農曆春節期間，員警仍要辛勞的執勤，替民眾的安全把關，台南警察之友會東區辦事處主任黃于珍等人，昨天下午到台南市警一分局春節慰勞及致贈賀年紅包活動，希望警察在農曆年間執勤時，能夠感受到警友暖暖的關懷與支持。

昨天下午2點30分，台南市警察之友會東區辦事處主任黃于珍與副主任黃坤山、蔡建男、簡恬珍、林永俊等人，到市警一分局春節慰勞致贈賀年紅包，由分局長王子雄率同單位主管接受慰勞。會中同時慰問交通分隊警員許恭連因執行公務而受傷，黃于珍致贈慰問金及水果禮盒，祈望許能安心養傷、早日康復。

黃于珍表示，適逢農曆新年即將到來，希望藉由春節勞警活動，給予警察最大的支持與鼓勵，祝賀大家新年快樂，警友會東區辦事處團隊永遠是警察最強而有力的後盾。

市警一分局長王子雄表示，非常感謝台南市警察之友會東區辦事處主任黃于珍等警友，在百忙中抽空慰勞員警辛勞及頒贈紅包及破案獎勵金，鼓舞員警士氣。

台南市警一分局交通分隊警員許恭連（左4）因執行公務而受傷，台南市警察之友會東區辦事處主任黃于珍（左3）致贈慰問金及水果禮盒慰問。記者黃宣翰／翻攝
台南市警一分局交通分隊警員許恭連（左4）因執行公務而受傷，台南市警察之友會東區辦事處主任黃于珍（左3）致贈慰問金及水果禮盒慰問。記者黃宣翰／翻攝
台南市警察之友會東區辦事處主任黃于珍（左4）到市警一分局慰勞員警。記者黃宣翰／翻攝
台南市警察之友會東區辦事處主任黃于珍（左4）到市警一分局慰勞員警。記者黃宣翰／翻攝

台南 警察

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