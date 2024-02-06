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影／討債5萬不成又遭鐮刀砍頸送醫 2友幫出氣持棒砸車一起法辦

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

陳姓男子欠王男5萬債務不還，雙方昨天晚上約在新北市林口區文化北路二段談判。豈料雙方債務沒達共識，陳男欲開車離開被王及友人何男拉住，陳男爆氣從車拿出鐮刀朝著何男揮砍，導致何男頸部、雙手多處刀傷送醫沒有生命危險。何男的2名友人持棒返回砸毀陳男汽車，警趕抵逮捕兩人，5人皆依法究辦。

據了解，陳姓男子（36歲）原是王姓男子（46歲）貨車公司員工，陳男因多次開公司貨車發生車禍，導致車損保險超過理賠金額，王男要求陳男賠償5萬元修車費用，雙方一直未達共識。

昨天晚上6時30分左右，雙方約在新北市林口區文化北路二段與中華路口談判，王男帶著何姓友人（33歲）前來，豈料，陳對於車損5萬賠償太高，雙方互起口角，過程中，陳男欲開車離開，被王、何兩男拉扯，陳男扭身甩離從車內拿出一把鐮刀，朝著兩人一陣揮砍。

何男徒手擋刀，頸部、雙手遭劃砍受傷，陳男也被兩人毆傷，警方獲報派員趕抵，帶回陳、王兩男，並協助何男送醫急救，所幸沒有生命危險。昨晚8時40分左右，何男兩名友人林姓（24歲）及余姓（28歲）男子，得知何男被人持刀砍傷，氣急敗壞持球棒返回現場，狠砸陳男汽車出氣，警方獲報趕抵帶回兩男。

偵詢時，王、陳坦承因5萬債務談不攏生事，雙方互告傷害，警詢後依傷害、妨害自由送辦王、何、陳3男；另依毀損罪嫌移送林、余兩男。

陳男與王男協商債務不成，持鐮刀揮砍何姓男子，所幸送醫沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
陳男與王男協商債務不成，持鐮刀揮砍何姓男子，所幸送醫沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
何男遭陳男持刀砍傷，何男兩名友人持棒返回砸毀陳男車子洩憤。記者曾伯愷／翻攝
何男遭陳男持刀砍傷，何男兩名友人持棒返回砸毀陳男車子洩憤。記者曾伯愷／翻攝
何男遭陳男持刀砍傷，何男兩名友人持棒返回砸毀陳男車子洩憤。記者曾伯愷／翻攝
何男遭陳男持刀砍傷，何男兩名友人持棒返回砸毀陳男車子洩憤。記者曾伯愷／翻攝
陳男與王男協商債務不成，持鐮刀揮砍何姓男子，所幸送醫沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
陳男與王男協商債務不成，持鐮刀揮砍何姓男子，所幸送醫沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
何男遭陳男持刀砍傷，何男兩名友人持棒返回砸毀陳男車子洩憤。記者曾伯愷／翻攝
何男遭陳男持刀砍傷，何男兩名友人持棒返回砸毀陳男車子洩憤。記者曾伯愷／翻攝
陳男與王男協商債務不成，持鐮刀揮砍何姓男子，所幸送醫沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
陳男與王男協商債務不成，持鐮刀揮砍何姓男子，所幸送醫沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
何男遭陳男持刀砍傷，何男兩名友人持棒返回砸毀陳男車子洩憤。記者曾伯愷／翻攝
何男遭陳男持刀砍傷，何男兩名友人持棒返回砸毀陳男車子洩憤。記者曾伯愷／翻攝

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