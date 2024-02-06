影／「我要成功才回家」46歲男離家 母擔心報警協尋盼過年前歸

一名男子離鄉工作想讓母親過好日子，但近幾個月沒打電話回家，離家前只留一句「我要成功才回家」，母親焦急報案，台中警方找到他，轉達他母親心情，他答應打電話報平安，也會回家吃團圓飯。

台中市警局大甲分局大甲派出所上月受理自彰化的一宗失蹤人口協尋案，46歲蔡姓男子被通報緊急協尋，報案人是他在彰化的75歲母親。

母親說兒子出外打拚已近1年，最近幾個月不再打電話回家，只留一句「我要成功才回家」，她不知道兒子是否平安，希望警察幫忙協尋她兒子，盼子能回家吃團圓飯。

大甲分局大甲派出所員警曾育承、邱信彥受理此案後，依報案人提供的蔡男資訊、特徵，日前在大甲區偏郊的一處矮房中找到離家近1年的蔡姓男子。員警見到蔡男，柔性勸導他要記得打電話跟媽媽報平安。

蔡男開始堅強說，「我不回家，我一定要成功回家讓媽媽過上好日子。」婉拒回電報平安，在員警持續勸說下，蔡男最終不敵親情的羈絆，還是回電說，「媽，我有賺點錢，今年過年我會回家團圓，我想妳」；這位母親與兒子通話後，向員警表示感謝說，「我兒子很倔強，謝謝告知他打電話報平安」、「他說有賺到錢，今年會回家過年」。