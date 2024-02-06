聽新聞
test
0:00 / 0:00

亂轉台鐵車長閥 辯稱睡過站

聯合報／ 記者徐白櫻王思慧／連線報導

台鐵第422次新自強號日前不明原因自動煞車停在金崙站，經查竟是第9車謝姓男子睡過頭，擅自拉車長閥停車。圖為示意圖。本報資料照
台鐵第422次新自強號日前不明原因自動煞車停在金崙站，經查竟是第9車謝姓男子睡過頭，擅自拉車長閥停車。圖為示意圖。本報資料照
高雄市28歲謝姓男子本月2日從台鐵池上站搭422次新自強號列車要到台東站，途中擅自轉動「車長閥」，導致列車緊急煞停金崙站。鐵路警察局花蓮分局調閱監視器影像查出謝男所為，謝男昨到案說明，他解釋因睡過頭來不及下車，情急之下才轉動車長閥，警方將謝男依違反鐵路法函送交通部裁罰，最高可罰100萬元。

本月2日台鐵422次列車突然煞停在非停靠站的台東金崙站，司機員巡查發現第9車的車長閥被拉下，造成軔管氣壓洩漏，經復位後列車恢復正常，沒有故障。台鐵報案後，鐵路警察局花蓮分局調閱車廂監視器及各車站入口監視畫面比對，鎖定轉動車長閥男子進站地點及其使用的交通工具後，查出謝姓男子身分，通知謝男到案說明。

謝姓男子昨中午到鐵路警察局花蓮分局台東派出所說明，謝男是高雄人，平日在台東上班，當天從池上搭車要到台東站，準備到台東市區醫院就醫，因睡著錯過台東站，過站後被要求補票而情緒激動，且下一站要到潮州站才停，謝男急著下車，一時情急便轉動車廂間車長閥，導致列車於金崙車站緊急停車。

花蓮分局呼籲，若乘車過站，請求助列車長，勿任意開啟及操作各項設備，以免危害鐵道運輸安全及涉法。

台東 花蓮

延伸閱讀

賴清德赴花蓮感恩茶會 喊話將不支持選民作為進步力量

花蓮森林育樂場域春遊好去處 林業署推暢玩享好禮

28歲男觸動停車裝置致新自強號臨停金崙 他竟說睡過頭想下車

慈濟大學「看見晴天」醫療服務隊 關懷花蓮偏鄉學童

相關新聞

台76線小貨車遭撞墜橋 父子雙亡

四十九歲王姓男子昨天駕小貨車載七十三歲父親到彰化批購水果，行經台七十六線遭四十六歲黃姓男子駕大貨車追撞，小貨車失控撞擊護...

亂轉台鐵車長閥 辯稱睡過站

高雄市28歲謝姓男子本月2日從台鐵池上站搭422次新自強號列車要到台東站，途中擅自轉動「車長閥」，導致列車緊急煞停金崙站...

影／高雄恐怖車禍！轎車左轉撞飛機車 年輕情侶左大腿變形

朱姓女子今晚6時4分許駕車行經高雄市左營區華夏路左轉曾子路時，撞及直行騎機車雙載的葉姓男子和黃姓女子情侶，2人雙雙噴飛在...

影／淡水醉婦深夜癱坐巷口轉角 轎車轉彎撞倒輾過重傷送醫

新北市淡水區1名婦人深夜酒醉癱坐在巷口轉角，1輛小轎車緩慢駛近，疑因視線死角未發現直接撞上，左前輪輾過婦人身體，導致她嚴...

基隆鐵皮屋民宅晚間起火燃燒 消防員撲滅 起火原因待查

基隆市暖暖區興隆街1間鐵皮屋今晚起火燃燒，消防人員獲報到場滅火後，進入火場查看，確認未造成人員傷亡，燃燒面積約20平方公...

影／誇張男子大白天爬神桌 偷神明金牌還過香爐全被錄

宜蘭市一名男子心生歹念，大白天裡竟潛入廟宇、爬上神桌，偷走掛在神明身上的3面金牌，要偷走時還特地拿金牌「過香爐」，讓人啼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。