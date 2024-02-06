亂轉台鐵車長閥 辯稱睡過站

台鐵第422次新自強號日前不明原因自動煞車停在金崙站，經查竟是第9車謝姓男子睡過頭，擅自拉車長閥停車。圖為示意圖。本報資料照 高雄市28歲謝姓男子本月2日從台鐵池上站搭422次新自強號列車要到台東站，途中擅自轉動「車長閥」，導致列車緊急煞停金崙站。鐵路警察局花蓮分局調閱監視器影像查出謝男所為，謝男昨到案說明，他解釋因睡過頭來不及下車，情急之下才轉動車長閥，警方將謝男依違反鐵路法函送交通部裁罰，最高可罰100萬元。

本月2日台鐵422次列車突然煞停在非停靠站的台東金崙站，司機員巡查發現第9車的車長閥被拉下，造成軔管氣壓洩漏，經復位後列車恢復正常，沒有故障。台鐵報案後，鐵路警察局花蓮分局調閱車廂監視器及各車站入口監視畫面比對，鎖定轉動車長閥男子進站地點及其使用的交通工具後，查出謝姓男子身分，通知謝男到案說明。

謝姓男子昨中午到鐵路警察局花蓮分局台東派出所說明，謝男是高雄人，平日在台東上班，當天從池上搭車要到台東站，準備到台東市區醫院就醫，因睡著錯過台東站，過站後被要求補票而情緒激動，且下一站要到潮州站才停，謝男急著下車，一時情急便轉動車廂間車長閥，導致列車於金崙車站緊急停車。

花蓮分局呼籲，若乘車過站，請求助列車長，勿任意開啟及操作各項設備，以免危害鐵道運輸安全及涉法。