影／誇張男子大白天爬神桌 偷神明金牌還過香爐全被錄

宜蘭市一名男子心生歹念，大白天裡竟潛入廟宇、爬上神桌，偷走掛在神明身上的3面金牌，要偷走時還特地拿金牌「過香爐」，讓人啼笑皆非。廟方人員事後發現金牌不翼而飛報警，警方正根據監視器畫面追緝竊嫌。

這間被偷走神明金牌的廟宇位於宜蘭聖後街，俗稱「靖姑娘媽廟」，廟方日前發現金牌不見了，經報警調閱監視器，查出事發在30日上午9點35分，大白天的，竟有一名穿白鞋男子，輕手輕腳先爬上木頭製的供桌、再爬上供奉神明的大理石桌。

警方發現這名男子平常應該有祭拜的習慣，竟在偷走3面金牌時，還手拿金牌繞過一下香爐，然後再步下神桌，而且在離開時刻意避開監視器，從另外一個巷口快速走出去，疑似有計畫性犯案。