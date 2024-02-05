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影／誇張男子大白天爬神桌 偷神明金牌還過香爐全被錄

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭市一名男子心生歹念，大白天裡竟潛入廟宇、爬上神桌，偷走掛在神明身上的3面金牌，要偷走時還特地拿金牌「過香爐」，讓人啼笑皆非。廟方人員事後發現金牌不翼而飛報警，警方正根據監視器畫面追緝竊嫌。

這間被偷走神明金牌的廟宇位於宜蘭聖後街，俗稱「靖姑娘媽廟」，廟方日前發現金牌不見了，經報警調閱監視器，查出事發在30日上午9點35分，大白天的，竟有一名穿白鞋男子，輕手輕腳先爬上木頭製的供桌、再爬上供奉神明的大理石桌。

警方發現這名男子平常應該有祭拜的習慣，竟在偷走3面金牌時，還手拿金牌繞過一下香爐，然後再步下神桌，而且在離開時刻意避開監視器，從另外一個巷口快速走出去，疑似有計畫性犯案。

估算3面金牌價值約2萬元，警方已成立專案小組，比對監視器影像追緝嫌犯，後續將依竊盜罪偵辦。宜蘭警分局呼籲，法網恢恢疏而不漏，舉頭三尺有神明，有心人士勿心存僥倖竊取財物，同時提醒宮廟加裝監視系統及加強防護設備，避免成為宵小覬覦目標。

大膽男子爬上神桌，偷取神明金牌。圖／警方提供
大膽男子爬上神桌，偷取神明金牌。圖／警方提供
男子偷走掛在神明身上的金牌後，還過了一下前方的香爐。圖／警方提供
男子偷走掛在神明身上的金牌後，還過了一下前方的香爐。圖／警方提供

監視器 神明 金牌

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