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汽車駕駛「鬼切」右轉 騎機車軍人撞上傷重不治
花蓮吉安鄉今天下午3時發生一起死亡車禍，34歲魏姓女子開車行駛在南濱路一段上，從中線突然右轉南海五街，直行騎機車的22歲林姓男子疑煞車不及撞上，導致林男頭部重創，當場失去意識，路口執勤的員警緊急做心肺復甦術，但送醫仍宣告不治，詳細肇事原因尚待警方調查。
警方初步調查，魏姓女子開車在南濱路一段中線上，由北往南行駛，於右轉南海五街時，沒有先右移到外車道，右轉南海五街時，直行騎機車林姓男子不慎撞上車輛右前車門，除了造成車窗破裂，林男整個人倒地不起，路上血跡斑斑。
魏女右手遭破碎車窗玻璃輕微割傷，林男頭部重創、傷勢嚴重，緊急被送花蓮慈濟醫院，經急救後於下午4時10分宣告不治。據了解，林男是軍職，在空軍佳山基地服務，家屬收到通知已前往醫院。
警方初步研判肇事原因，魏女在多車道右轉彎，卻不先駛入外側車道，而林男未注意車前狀況，發生車禍憾事，後續持續調查肇事原因與責任。呼籲駕駛人要右轉時，除了先打方向燈外，在多車道要先右移至外車道，並留意有無其他車輛在右側，以免發生事故。
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