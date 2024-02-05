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影／台76彰化秀水路段大貨車追撞小貨車墜橋 車上父子雙亡

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣49歲王姓男子和兒子駕駛小貨車滿載水果，沿台76線由東向西行駛，途經秀水鄉柳橋路上方，遭46歲黃男駕駛大貨車碰撞，小貨車失控撞向中央的迴轉道護欄後掉落10公尺下方的邊坡，造成王姓父子雙亡；警方正調查交通事故發生原因。

據了解，46歲黃姓男子駕駛大貨車，今下午約兩點在台76線快速公路西向13公里處內側道路，碰撞王姓男子的小貨車，導致小貨車失控撞向中間聯絡道護欄，掉落下方距離約10公尺的縣道144號（秀水鄉柳橋路）的邊坡，台76線車禍現場封閉內側車道，造成長約4公里車流迴堵，直至下午3點15分排除事故現場且逐漸消化車流。

消防局秀水分隊長鍾德玉表示，警消趕到時，小貨車上的兩名男子都被卡在車內，車體嚴重扭曲變形，經用破壞剪等工具救出二人，均無呼吸心跳，分別送往彰化秀傳醫院和彰化基督教醫院急救。據了解，兩人均到院前死亡。

網路社群平台流傳小貨車王姓駕駛與73歲王姓乘客是父子，批發水果後要返家販售，疑似大貨車黃姓駕駛接聽手機，未注意前車狀況而追撞小貨車，網路還流傳黃姓大貨車司機涉無照駕駛，但國道警方指出，尚未調查網路傳言，僅詢問黃姓司機，黃男聲稱「就是不慎追撞」，沒說明原因。

國道警方強調，駕車時應遵守速限保持安全距離才能順利煞停，若精神不濟打瞌睡、分心、或手持行動電話、電腦或其它相類功能3C裝置，未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。

彰化縣台76線發生小貨車翻落高架橋下的意外事故，警消趕到救王姓父子。圖／民眾提供
彰化縣台76線發生小貨車翻落高架橋下的意外事故，警消趕到救王姓父子。圖／民眾提供
王姓父子的小貨車從彰化縣台76線高架橋翻落10公尺的橋下，車體全毀，警消出動吊車吊起車子。圖／民眾提供
王姓父子的小貨車從彰化縣台76線高架橋翻落10公尺的橋下，車體全毀，警消出動吊車吊起車子。圖／民眾提供

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