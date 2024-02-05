吉安南濱路轎車右轉側撞機車 22歲騎士送醫不治

花蓮吉安南濱路一段與南海五街口今天下午發生自小客車右轉與機車側撞車禍，22歲林姓機車騎士當場失去呼吸心跳，警消到場施予CPR後送醫急救但仍宣告不治，確切肇因待警調查釐清。

警方初步調查，34歲魏姓女子駕駛自小客車下午沿吉安鄉南濱路一段中線直行車道北往南右轉南海五街，與騎在機慢車道北往南直行的林姓機車騎士發生側撞，機車騎士連人帶車倒地，當場無意識、失去呼吸心跳。

警消獲報到場為傷勢嚴重的林男施予心肺復甦術CPR，緊急送往花蓮慈濟醫院，急救後仍於下午4時10分宣告不治。

警方表示，魏女持照正常，酒測值為零，右手遭破碎玻璃輕微割傷，林男為現役軍人，酒測值待檢測；確切肇事原因待警方調查。