影／疑未注意車前狀況！大貨車插入轎車釀6車連環撞 他遭包夾慘死

國道中山高速公路南下彰化路段今天上午發生6輛大小車追撞車禍，造成1死1傷，警方指出，當時外側車道有大貨車停等，張男駕駛大貨車疑似未注意車前狀況，先撞擊前方自小客車，再衝撞其他車輛，肇事原因由警方調查中。

國道公路警察局第三警察大隊表示，今天上午11時27分許，30歲男子駕駛大貨車行經國道中山高南下197公里彰化路段時，當時外側車道略有塞車，張男疑未注意車前狀況，直接撞上由46歲黃姓男子駕駛的小客車。

當時，黃男駕駛的小客車，前方也有一輛大貨車，黃男轎車被撞擊後，夾在兩大貨車間，車體扭曲，並起火燃燒，張男駕駛的大貨車再偏離到內側車道，再波及4車，計有6輛大小車追撞，現場零件掉落滿地，場面混亂。

車禍發生後，彰化縣消防局派出消防車及救護車前往搶救，當時黃男及另名駕小客車的許男，均受困車內，消防人員動用破壞器材，分別將二人救出，送往彰化基督教醫院急救，其中黃男到院已無呼吸心跳，經急救後仍告不治，許男則有多重骨折，仍在接受治療。