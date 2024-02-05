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台76線小貨車載水果遭撞 失控翻落高架橋墜邊坡...車上2人雙亡

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台76彰化路段小貨車被撞跌落高架橋 車體變形兩人死亡

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣台76線快速公路西向13公里處，今下午近兩點發生大、小貨車碰撞的死亡車禍，小貨車從10多公尺的高架橋掉落縣道144號（秀水鄉柳橋路）旁的邊坡，車體嚴重變形扭曲，王姓駕駛和副駕駛座的王姓乘客被消防救難人員救出送醫，均宣告不治。

警方初步調查，49歲王男駕駛小貨車滿載水果，從台76線由東向西行駛，途經秀水鄉柳橋路上方，遭46歲黃男駕駛大貨車碰撞，小貨車失控撞向中央的迴轉道護欄後掉落下方邊坡，因高架橋距地面逾10公尺，小貨車嚴重變形扭曲，王姓駕駛及王姓乘客身受重傷失去意識。

警消據報趕到，消防救難人員以破壞機具救出卡車內的兩名王姓男子，發現他們都沒呼吸心跳，送往秀傳醫院急救仍不治。車禍在下午約3點半排除，造成長達4公里多迴堵的車流逐漸消化，事故發生原因及肇事責任由國道三大隊調查釐清。

警消出動吊車，把撞落彰化縣秀水鄉路段台76高架橋下的小貨車吊離原處。圖片來源彰化踢爆網社群
警消出動吊車，把撞落彰化縣秀水鄉路段台76高架橋下的小貨車吊離原處。圖片來源彰化踢爆網社群
王姓男子駕駛的農用小貨車被撞落彰化縣秀水鄉路段的台76高架橋下，車體變形，駕駛人和乘客送醫均不治。圖／民眾提供
王姓男子駕駛的農用小貨車被撞落彰化縣秀水鄉路段的台76高架橋下，車體變形，駕駛人和乘客送醫均不治。圖／民眾提供

車禍 高架橋

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