台76彰化路段小貨車被撞跌落高架橋 車體變形兩人死亡
彰化縣台76線快速公路西向13公里處，今下午近兩點發生大、小貨車碰撞的死亡車禍，小貨車從10多公尺的高架橋掉落縣道144號（秀水鄉柳橋路）旁的邊坡，車體嚴重變形扭曲，王姓駕駛和副駕駛座的王姓乘客被消防救難人員救出送醫，均宣告不治。
警方初步調查，49歲王男駕駛小貨車滿載水果，從台76線由東向西行駛，途經秀水鄉柳橋路上方，遭46歲黃男駕駛大貨車碰撞，小貨車失控撞向中央的迴轉道護欄後掉落下方邊坡，因高架橋距地面逾10公尺，小貨車嚴重變形扭曲，王姓駕駛及王姓乘客身受重傷失去意識。
警消據報趕到，消防救難人員以破壞機具救出卡車內的兩名王姓男子，發現他們都沒呼吸心跳，送往秀傳醫院急救仍不治。車禍在下午約3點半排除，造成長達4公里多迴堵的車流逐漸消化，事故發生原因及肇事責任由國道三大隊調查釐清。
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