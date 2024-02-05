台76彰化路段小貨車被撞跌落高架橋 車體變形兩人死亡

彰化縣台76線快速公路西向13公里處，今下午近兩點發生大、小貨車碰撞的死亡車禍，小貨車從10多公尺的高架橋掉落縣道144號（秀水鄉柳橋路）旁的邊坡，車體嚴重變形扭曲，王姓駕駛和副駕駛座的王姓乘客被消防救難人員救出送醫，均宣告不治。

警方初步調查，49歲王男駕駛小貨車滿載水果，從台76線由東向西行駛，途經秀水鄉柳橋路上方，遭46歲黃男駕駛大貨車碰撞，小貨車失控撞向中央的迴轉道護欄後掉落下方邊坡，因高架橋距地面逾10公尺，小貨車嚴重變形扭曲，王姓駕駛及王姓乘客身受重傷失去意識。