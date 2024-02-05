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中山高彰化段車禍1死1傷 警：疑大貨車追撞釀禍

中央社／ 彰化5日電

國道中山高速公路南下彰化路段今天中午發生6車追撞車禍，造成1死1傷。警方指出，張姓大貨車駕駛疑未注意車前狀況而追撞前車釀禍，警方已著手調查確切的肇事原因。

國道公路警察局第三警察大隊發布新聞稿表示，國道中山高速公路南下197公里彰化路段，中午11時25分左右發生6車追撞車禍，張男駕駛的大貨車先追撞黃男駕駛的自小客車，自小客車被撞起火燃燒，再追撞前方的小貨車等4輛大小車。

警方指出，車禍發生時，中山高南下彰化路段車多，車輛走走停停，張男疑似未注意車前狀況，等到發現黃男自小客車時已來不及煞車，確切肇事原因待查。

車禍發生後，彰化縣消防局派出消防車及救護車前往搶救，消防隊員使用破壞器材救出黃男及另名受傷男子，黃男被救出時已無呼吸心跳；2人被送往彰化基督教醫院急救，黃男傷重不治，另名男子因身上多處骨折，仍在接受治療。

警方表示，受到這起車禍影響，中山高南下彰化路段一度大塞車，直到下午2時左右，車流才恢復正常，至於車禍發生原因及責任歸屬，仍在調查中。

國道1號197.2公里南下彰化路段，今天上午11時27分許，發生2輛大貨車與4輛小客車追撞車禍。圖／消防局提供
國道1號197.2公里南下彰化路段，今天上午11時27分許，發生2輛大貨車與4輛小客車追撞車禍。圖／消防局提供

國道 車禍

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