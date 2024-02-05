聽新聞
test
0:00 / 0:00
雲林老農冒雨凌晨巡田 摔地險失溫幸遇暖警救命
雲林縣東勢鄉78歲蔡姓老農，昨天凌晨天未亮獨自一人外出巡田，遇雨路滑，摔倒在田埂，因雙腳受傷無力爬起，又沒帶手機出門，夜暗路上沒人，求助無門，只能坐地淋雨，默默等待救援，約莫淋了半小時的雨，天寒地凍，老農險些失溫，身體直發抖，正當危急之際，幸好台西分局警員巡邏路過，發現及時救援，撿回一命。
東勢鄉蔡姓老翁，昨天凌約5時許，騎機車到剛播種不久的農田巡視，當時天色昏暗又下雨，氣溫相當低，田埂因雨濕滑，他一不小心摔倒，雙腳受傷無力爬起，附近四下無人且又沒帶手機，接連喊救也沒用，只好任著雨水打濕全身，獨自坐地等待救援。
約5時36分台西分局員警江奕綾、李堯棟巡邏，路過產業道路發現一輛機車倒在田邊，田埂有一名白髮蒼蒼，全身淋濕的老翁坐在地上，員警立即下車關心，看老翁全身發抖面色發白，有失溫現象，「阿伯你怎麼坐在這裡？有受傷嗎？」，老翁虛弱說「我滑倒無力爬起來」。
因田埂很滑，年輕力壯的員警趕緊將老翁抱到警車並幫忙擦乾取暖，馬上通知救護車前來救援送醫，蔡的家人感謝警察救老人家一命。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言