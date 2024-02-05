雲林老農冒雨凌晨巡田 摔地險失溫幸遇暖警救命

雲林縣東勢鄉78歲蔡姓老農，昨天凌晨天未亮獨自一人外出巡田，遇雨路滑，摔倒在田埂，因雙腳受傷無力爬起，又沒帶手機出門，夜暗路上沒人，求助無門，只能坐地淋雨，默默等待救援，約莫淋了半小時的雨，天寒地凍，老農險些失溫，身體直發抖，正當危急之際，幸好台西分局警員巡邏路過，發現及時救援，撿回一命。

東勢鄉蔡姓老翁，昨天凌約5時許，騎機車到剛播種不久的農田巡視，當時天色昏暗又下雨，氣溫相當低，田埂因雨濕滑，他一不小心摔倒，雙腳受傷無力爬起，附近四下無人且又沒帶手機，接連喊救也沒用，只好任著雨水打濕全身，獨自坐地等待救援。

約5時36分台西分局員警江奕綾、李堯棟巡邏，路過產業道路發現一輛機車倒在田邊，田埂有一名白髮蒼蒼，全身淋濕的老翁坐在地上，員警立即下車關心，看老翁全身發抖面色發白，有失溫現象，「阿伯你怎麼坐在這裡？有受傷嗎？」，老翁虛弱說「我滑倒無力爬起來」。