掛羊頭賣狗肉 員警在賽鴿協會破獲職業賭場
台南市南區灣裡地區某賽鴿協會，未實際從事賽鴿活動卻暗中經營賭場，警方昨天出動優勢警力強勢破門，一舉查獲賭場主持人及賭客等總計33人，全數依法帶回調查。
市警六分局接獲情資，位於南區灣裡地區某賽鴿協會掛羊頭賣狗肉，協會鐵皮屋內有職業賭場聚眾賭博；警方查出，該處賽鴿協會並未實際從事賽鴿作業，但是出入人數眾多且進出須先向門口旁窗戶打招呼才能開門放行，相當可疑，職業賭場仗著協會鐵皮屋後方有可以逃逸路線，警方難以查緝。
連日來經多日蒐證及探查，員警昨天中午見時機成熟，聲請搜索票前後包抄，一舉攻破職業賭場，現場起獲作為賭具象棋、骰子及賭資抽頭金5萬餘元，詢後將61歲蘇姓賭場把風兼主持人、63歲鄭姓屋主依刑法賭博罪嫌移送法辦，餘賭客皆依違反社會秩序維護法裁罰。
六分局分局長林獻力表示，現值警方加強重要節日安全維護期間，絕不容許賭場因年關將近而伺機生存，勿有過年就可以賭博錯誤觀念，警方將持續加強轄區掃蕩，同時呼籲轄區居民如發現不法，勇於向警方舉發，共同努力淨化轄區治安。
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