影／妙齡女報案母親被綁架 台中警追到南投查出真相

台中市妙齡的曾姓女子在上月底深夜前往派出所報案，年約45歲的母親，疑遭其男友「綁架」不知所蹤，加上手機都聯絡不上其母，擔心其母遭遇不測，才會報案，警方不敢大意，展開緊急協尋，警方擔任真是擄人案件，當日凌晨就以車追人，循線查到南投國姓，發現曾母與其男友約會，沒有遭挾持的狀況，解除一場虛驚。

第三警分局健康所警員孫念先在上月23日凌晨零時許執勤時，曾姓女子（21歲）神情緊張跑進派出所求助，曾女透露，母親（45歲）約在前日深夜11時許，被一名男子帶走，後來手機一直聯絡不上母親，擔心母親被該名男子「綁架」，發生意外，因過去未曾發生過類似情形，所以選擇向警方報案。

員警獲報後不敢大意，除了啟動緊急協尋，定位曾母的手機位置，也同步調閱住家附近的監視器影像，從影像畫面發現，曾母是自行坐上男子轎車的右前座，研判無受人強迫的情事，但兩人手機都關機無法聯繫，員警為求謹慎，仍在凌晨3點時，前往手機最後定位地點的南投國姓鄉尋人。

警方在上月23日凌晨4時許，找到涉案的劉姓男子（55歲）正在屋外抽菸，得知女友的女兒向警方報案，十分傻眼，曾女母親也趕緊向警方澄清，二人只是沒有開手機，沒有遭到控制或不法情事，但為讓女兒安心，曾女母親也同事隨同警方一起返回台中。

第三警分局表示，負氣離家，雖然有時是一場烏龍，然有時候一走可能就是一輩子，失去重要家人的音訊總是讓人十分揪心，警方對於民眾尋找親人的急迫心情及焦慮感同身受，獲報後必然都會全力以赴。