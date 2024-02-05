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台74號道路兩車碰撞 1人拋飛車外1人腦出血1人輕傷

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市台74號道路烏日段中午12時42分發生兩車碰撞事故，造成3人受傷送醫，其中兩人傷勢較重並有腦出血情形，肇事原因調查中。

據了解，王姓男子（24歲）與蔡姓女子（29歲）今共乘一輛轎車(駕駛身分待查)，沿台74線往市區方向行駛，在北上2.5公里處，疑由中線車道欲變換至內側車道時，不慎碰撞左前方沿內線車道、由林姓女駕駛的轎車。

除了兩車均有車損，蔡女一度被拋飛在路上，她意識不清、頭部重傷、骨盆骨折，她和王姓男子經電腦斷層掃描，均查出有腦出血的情形，兩人都在加護病房插管治療。

王男到院後意識躁動、流鼻血，雖無明顯外傷，但電腦斷層掃描檢查有腦出血情形，目前在加護病房插管治療。林女則無生命危險。

烏日分局呼籲：駕駛人行車變換車道前，應適時提早顯示方向燈，並禮讓直行車先行及注意安全距離與間隔，以確保自身或其他用路人之行車安全。

台中市台74號道路烏日段中午12時42分發生兩車碰撞事故，造成3人受傷送醫。圖／民眾提供
台中市台74號道路烏日段中午12時42分發生兩車碰撞事故，造成3人受傷送醫。圖／民眾提供
台中市台74號道路烏日段中午12時42分發生兩車碰撞事故，造成3人受傷送醫。圖／民眾提供
台中市台74號道路烏日段中午12時42分發生兩車碰撞事故，造成3人受傷送醫。圖／民眾提供

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