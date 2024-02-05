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影／金門金湖天冷驚傳民眾落水 救起時已無生命跡象

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導

馬上就要迎來新年，不過在金門金湖的中正公園卻有民眾落水，金門消防局獲報後立即前往搶救，但救起落水民眾時，其已明顯死亡，現場交由轄區員警處置後續事宜。消防局呼籲，民眾戲水應選擇有救生員駐守及具有救生設備的合法地點，縣內各大湖庫也設有救生圈架。

消防局指出，救災救護指揮中心於今日中午12時51分接獲警方轉報，位於金湖鎮中正公園附近有民眾落水，立即派遣轄區金湖分隊3車9人前往處理；金湖車組抵達現場後，由指揮官小隊長李彪龍與報案警方對接相關資訊，確認落水位置，立即指揮搶救，迅速救起落水民眾，但該民眾救起時，已無生命跡象，現場交由轄區分駐所處置，後續相關原因交由警方釐清。

消防局呼籲，民眾戲水務必選擇有救生員駐守及具有救生設備的合法場所及地點，縣內各大湖庫也設有救生圈架，民眾若發現有人溺水時，可善用救生圈等身邊可取得之浮具，以岸上救援為原則，確保溺者與救援者安全。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

金門金湖的中正公園有民眾落水，金門消防局獲報後立即前往搶救，但救起落水民眾時，其已明顯死亡，現場交由轄區員警處置後續事宜。圖／金門消防局提供
金門金湖的中正公園有民眾落水，金門消防局獲報後立即前往搶救，但救起落水民眾時，其已明顯死亡，現場交由轄區員警處置後續事宜。圖／金門消防局提供
金門金湖的中正公園有民眾落水，金門消防局獲報後立即前往搶救，但救起落水民眾時，其已明顯死亡，現場交由轄區員警處置後續事宜。圖／金門消防局提供
金門金湖的中正公園有民眾落水，金門消防局獲報後立即前往搶救，但救起落水民眾時，其已明顯死亡，現場交由轄區員警處置後續事宜。圖／金門消防局提供

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