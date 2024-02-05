農曆過年前聚餐增多 南一警連日來查獲6件酒駕

農曆春節過年前，企業尾牙、家戶團圓聚餐多，飲酒機會增加，但仍有民眾心存僥倖酒後開車。台南市警一分局5天來共取締6件酒後駕車超標，警詢後依公共危險罪嫌法辦。

今年「加強重要安全維護工作」自2月1日起共計15天，南一警分局在首周加強酒後駕車攔查，共計取締6件酒測值超標，警詢後依公共危險罪嫌移送台南地檢署偵辦。

警方說，針對闖紅燈、嚴重超速、汽車未停讓行人、行經設有停車再開標誌、停標字或閃光紅燈號誌交岔路口，不依規定停讓、蛇行等重點違規取締150件，維持執法強度。

關於交通順暢部分，除加派警力義交加強重要路口路段交通疏導，維持交通順暢，也運用各項科技工具，如設立景點監視器群組、GOOGLE車流量地圖及空拍機監控即時車流，透過社群媒體、警廣路況即時連線，提供轄區最新交通狀況。

分局長王子雄表示，春節期間，家家戶戶團圓聚餐多，飲酒機會較大，提醒大家飲酒後，勿酒後駕車，切勿心存僥倖，可以搭乘計程車、指定駕駛或是使用代駕服務，保護自己，也保護他人。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康