屋主煮菜忘關爐火釀災 女兒嘗試滅火受燙傷、嗆傷送醫

基隆市中山一路今天有住戶疑在廚房煮菜，引發火警。屋主的女兒發現後嘗試滅火，導致輕微燙傷和嗆傷。消防局獲報派員前往灌救，20分鐘後滅火，沒有延燒到鄰宅。消防人員將傷者送醫，並由火災調查科人員進入火場採證，確認起火原因。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心上午9點2分接獲報案，指中山一路217巷內有民宅的廚房冒煙起火。消防局出動中山、仁愛、信二分隊共11車、25人前往搶救，同步通知市警局、台電、欣隆瓦斯、自來水公司派員前往協助。

消防人員抵達現場時，屋主及女兒已因指揮中心在電話中，要他們先離開房屋，逃離火場。屋主無恙，但他的女兒在第一時間自行滅火時，受到燙傷及嗆傷。救護人員給予氧氣並包紮後，送往衛生福利部基隆醫院救治，無生命危險。