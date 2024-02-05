28歲男觸動停車裝置致新自強號臨停金崙 他竟說睡過頭想下車
台鐵新自強號火車2日發生旅客觸動「車長閥」導致列車臨停台東金崙站事件，謝姓旅客今天中午到案說明，自稱原本要在台東站下車，因為睡覺錯過下車時機，急著下車才觸動裝置。警方表示，因無人受傷，全案依違反鐵路法第68之1條函送法辦。
本月2日，台鐵第422次新自強號下行列車發生車門間緊急考克（緊急開關）遭一名男性旅客轉動，發出系統通報，致使列車緊急停駛，臨時增停金崙車站，台鐵公司報案處理。
鐵路警察花蓮分局受理後，調閱各車站入口畫面鎖定謝姓男子（28歲），今天中午要求謝男前往台東派出所說明。據了解，謝男是高雄人，平日在台東上班，當天他從池上搭車至台東站，準備要去市區醫院就醫，過站後被要求補票情緒激動，因火車下一站要到潮州才停，謝男急著下車，做出脫序行為。
警方表示，謝男說他因睡過頭不及下車，一時情急轉動車廂間車長閥，致列車於金崙車站緊急停車。本案訊後將依據鐵路法第68之1條，任意操控鐵路站、車設備，或以他法妨害系統設備正常運作，可裁處新臺幣1萬元以上100萬元以下罰緩，實際裁罰金額由交通部裁處。
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