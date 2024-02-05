快訊

柯文哲開吉！ 綠白電話門事件 民眾黨要求民進黨、吳崢賠償100萬元

第一張2000萬頭彩彰化花壇刮出！屬龍的她第一次買「超級紅包」就爽中頭獎

中國股民的哭牆：A股破底，美國大使館微博湧入5萬哭訴

28歲男觸動停車裝置致新自強號臨停金崙 他竟說睡過頭想下車

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導

台鐵新自強號火車2日發生旅客觸動「車長閥」導致列車臨停台東金崙站事件，謝姓旅客今天中午到案說明，自稱原本要在台東站下車，因為睡覺錯過下車時機，急著下車才觸動裝置。警方表示，因無人受傷，全案依違反鐵路法第68之1條函送法辦。

本月2日，台鐵第422次新自強號下行列車發生車門間緊急考克（緊急開關）遭一名男性旅客轉動，發出系統通報，致使列車緊急停駛，臨時增停金崙車站，台鐵公司報案處理。

鐵路警察花蓮分局受理後，調閱各車站入口畫面鎖定謝姓男子（28歲），今天中午要求謝男前往台東派出所說明。據了解，謝男是高雄人，平日在台東上班，當天他從池上搭車至台東站，準備要去市區醫院就醫，過站後被要求補票情緒激動，因火車下一站要到潮州才停，謝男急著下車，做出脫序行為。

警方表示，謝男說他因睡過頭不及下車，一時情急轉動車廂間車長閥，致列車於金崙車站緊急停車。本案訊後將依據鐵路法第68之1條，任意操控鐵路站、車設備，或以他法妨害系統設備正常運作，可裁處新臺幣1萬元以上100萬元以下罰緩，實際裁罰金額由交通部裁處。

謝姓男子未經允許擅自啟動車長閥導致火車剎車臨停，台東派出所今天中午通知他到案說明。記者徐白櫻／翻攝
謝姓男子未經允許擅自啟動車長閥導致火車剎車臨停，台東派出所今天中午通知他到案說明。記者徐白櫻／翻攝
謝姓男子未經允許擅自啟動車長閥導致火車剎車臨停，台東派出所通知到案說明。記者徐白櫻／攝影
謝姓男子未經允許擅自啟動車長閥導致火車剎車臨停，台東派出所通知到案說明。記者徐白櫻／攝影

台東

延伸閱讀

抓到了！新自強號突然臨停 28歲男子睡過頭急下車 最重罰100萬

影／緊急臨停金崙站…旅客「手癢」擅動新自強號設備 鐵警：最高罰100萬

飼主縱放黑豬遊蕩新北山區又棄養 新北開罰3.3萬元

桃園春節應景食品第2波抽驗 生鮮、醃漬菜及豆製品共11件不符規定

相關新聞

28歲男觸動停車裝置致新自強號臨停金崙 他竟說睡過頭想下車

台鐵新自強號火車2日發生旅客觸動「車長閥」導致列車臨停台東金崙站事件，謝姓旅客今天中午到案說明，自稱原本要在台東站下車，...

北市翁偷發票捐贈箱 警逮人送辦...聽聞這遭遇 協助申請救助金

黃姓老翁日前看到騎樓外有慈善團體的發票捐贈箱，認為「可能會中獎」，心起歹念直接偷走，店家見狀報警，警方循線找到他，發現他...

婦人如廁忘記拿背包 買房百萬現鈔遺失 警獲報迅速尋獲

65歲婦人阿芬（化名），日前背著裝有新台幣190餘萬的背包搭捷運，期間至明德站2號出口如廁，卻忘記帶走背包，慌張至北投警...

借百萬還不出當街奔逃仍被帶走 板橋警攔截圍捕逮5人

新北市37歲劉姓男子1年多前向經營開發公司的林男借款100萬元，但劉男卻遲遲未歸還。雙方昨晚相約談判時因還款期限未達共識...

國1彰化路段6大小車追撞 1人無呼吸心跳1人受傷

國道1號197.2公里南下彰化路段，今天上午11時27分許，發生2輛大貨車與4輛小客車追撞車禍，小客車有2名男子受困，經消防人員動員破壞器材才脫困，但其1人送醫無呼吸心跳，1人多處骨折，意識不清，車禍原因由國道警方調查中。

影／疑行車糾紛違停路中 BMW轎車擦撞台中警車逃逸

今天清晨4點多，台中市東勢區東崎路四段7部轎車疑發生行車糾紛，車輛停在路中，見警方巡邏車接近，駕駛趕緊上車、高速駛離拒絕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。