北市翁偷發票捐贈箱 警逮人送辦...聽聞這遭遇 協助申請救助金

黃姓老翁日前看到騎樓外有慈善團體的發票捐贈箱，認為「可能會中獎」，心起歹念直接偷走，店家見狀報警，警方循線找到他，發現他還是一名通緝犯，警詢後依竊盜罪送辦，通緝部分解送歸案。

製作筆錄時，黃翁不斷表達自己真的沒錢，稱「獨居，又無妻無子無業」，更在字條寫「台北只有等死」，員警同情他遭遇，協助申請社會團體救助金，黃翁感激不已，也對偷竊行為悔不當初。

警方去年底接獲中正區南昌路某銀樓報案，稱跟華山基金會合作、在門口放置的發票捐贈箱不翼而飛，調閱監視器畫面發現是被人偷走，請求幫忙。

警方釐清犯嫌身分是有侵佔通緝的黃姓男子（80歲），先在案發現場附近巷弄，找到被敲爛的發票捐贈箱，惟箱內發票都不見，繼續調閱監視器畫面追人。黃男沒有使用交通工具，都是步行，警方花了好多時間才找到他住處，並在上月25日抓到他。

黃男警詢時坦承犯行，但也喊冤說真的窮，才會偷放在店外的發票捐贈箱，單純試試運氣看「有沒有辦法中獎」，無奈事與願違一張都沒中，不只如此，還因過去被告侵佔身背通緝，根本沒辦法找工作。