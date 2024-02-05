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借百萬還不出當街奔逃仍被帶走 板橋警攔截圍捕逮5人

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市37歲劉姓男子1年多前向經營開發公司的林男借款100萬元，但劉男卻遲遲未歸還。雙方昨晚相約談判時因還款期限未達共識引發追逐拉扯，劉男還遭帶上車。板橋警方獲報展開圍捕，在板橋區信義路開發公司找到劉男及林男一方5人，劉男表示未被脅迫不願提告，警方詢後將林男等5人依妨害秩序罪嫌送辦。

據了解，37歲劉姓男子1年多前向1間開發公司借款1百萬元，但劉男卻未依約還錢，經營開發公司的35歲林姓負責人十分不滿，經多次聯繫後雙方相約昨天晚間9時許在板橋區大觀路談判還款問題，林男則帶著王男、朱男、彭男、謝男等人到場助陣。不料雙方談判過程中因還款期限未達成共識，劉男竟突然撒腿狂奔，林男等5人立即尾隨追趕。劉男跑了一小段路後仍被林男等人追上，隨後被帶上車載至位於板橋區信義路的開發公司繼續商討債務事宜。

板橋警方接獲民眾報案有人追逐打架立即到場，但現場相關人都已離開，警方調閱監視器鎖定車輛開往板橋區信義路，立即啟動線上快打警力22人前往攔查圍捕，發現涉案車輛停留在1間開發有限公司前，警方立即衝入公司內表明身分，發現劉男在屋內與林男等人正在談話，身上並無任何傷勢，劉男也表示並未遭強暴脅迫，但警方不敢大意仍將相關人員帶回警局偵詢。

警詢中劉男表示不願提出任何告訴，但警方透過監視器畫面確認雙方有追逐情事，詢後依妨害秩序罪嫌將林男、王男、朱男、彭男、謝男移送法辦。

板橋警方趕抵開發公司，盤查後將眾人帶回分局。記者黃子騰／翻攝
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劉男在馬路上狂逃仍被追上。記者黃子騰／翻攝
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監視器 討債

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