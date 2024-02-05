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樹林居民聞臭報案憂毒氣外洩 竟是鄰居用炒菜鍋DIY烘咖啡豆

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市樹林區日前有民眾持續聞到不明惡臭，驚恐擔心是化學毒氣外洩，消防局獲報趕往調查，竟然是隔壁鄰居土法煉鋼DIY用炒菜鍋在廚房烘咖啡豆，令人啼笑皆非，結束一場烏龍毒氣外洩事件。

消防局元月29日下午2時許接獲民眾報案指稱，在住家持續聞到奇怪臭味，時間長達數十分鐘，而且氣味會變化、越來越奇怪，感到極度不安，擔心可能有鄰居家裡發生毒氣外洩。

消防隊獲報趕抵，現場是樹林區大安路某住宅區，經向報案人確認地點，迅速勘查現場確保安全無虞，開始向左鄰右舍按門鈴打算逐戶清查，結果竟然是報案人隔壁鄰居在廚房用炒菜鍋烘咖啡豆。

當事人表示，只是好玩學習DIY烘焙咖啡豆，打算自己喝，因為豆多鍋小、操作時間較久，持續釋放氯酸分解產生的特殊氣味，並非有毒氣體洩漏。

據了解，咖啡豆非常容易吸附異味，若儲藏地點潮濕，極易發生霉變，發霉的生豆經過烘焙就會產生瑕疵氣味，例如腐臭、橡膠、藥品或醋酸味。各地環保局便經常接獲檢舉，因此都會要求業者必須妥善處理烘豆作業產生的油煙及異味，譬如裝設靜電機去除油煙、加裝活性碳吸附及紫外光臭氧等設備降低臭味。

新北市消防局第五救災救護大隊大隊長鍾世銘提醒，民眾若聞到不明臭味，應首先確保自身安全，切勿輕易接觸可能有害的物質。若情況緊急或已感到身體不適，請即刻撥打119求助，才能避免危害。

新北市樹林區日前有民眾持續聞到不明惡臭，驚恐擔心是化學毒氣外洩，消防局獲報趕往調查，竟然是隔壁鄰居土法煉鋼DIY用炒菜鍋在廚房烘咖啡豆。圖／消防局提供
新北市樹林區日前有民眾持續聞到不明惡臭，驚恐擔心是化學毒氣外洩，消防局獲報趕往調查，竟然是隔壁鄰居土法煉鋼DIY用炒菜鍋在廚房烘咖啡豆。圖／消防局提供
新北市樹林區日前有民眾持續聞到不明惡臭，驚恐擔心是化學毒氣外洩，消防局獲報趕往調查，竟然是隔壁鄰居土法煉鋼DIY用炒菜鍋在廚房烘咖啡豆。圖／消防局提供
新北市樹林區日前有民眾持續聞到不明惡臭，驚恐擔心是化學毒氣外洩，消防局獲報趕往調查，竟然是隔壁鄰居土法煉鋼DIY用炒菜鍋在廚房烘咖啡豆。圖／消防局提供

咖啡 氣味

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