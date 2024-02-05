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高雄2歲女童抽搐發紫 警車化身「救護車」火速送醫

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄2歲的王姓女童前天深夜1時許身體抽蓄、翻白眼，父母親見狀急著抱著女童出門就醫，正好碰上巡邏警車，在員警協助下，警車臨時充當「救護車」，2分鐘內就將女童送到院，成功將女童從鬼門關搶救回來。

王姓夫妻當天晚間發現女童身體出現異樣，兩人隨即撥打119，但等待救護車過程，女童膚色漸紫，身體逐漸失去血色，恰巧當時巡邏車巡經裕誠路，夫妻見狀馬上向員警求助。

當時巡邏的龍華派出所員警曾子為、莊承翰、何岳峰看到女童狀況，二話不說隨即請夫妻抱著女童坐上車，警車搖身一變成為「救護車」，火速鳴笛開道直奔醫院，將10分鐘路程縮短至2分鐘就抵達。

女童經院方診斷後，疑似因熱筋攣，出現四肢抽搐、腦部缺氧等症狀，所幸在黃金急救時間內就診，才得以順利搶救回來，王姓夫婦事後對警方及時伸手救援，表達萬分感謝。

高雄2歲女童深夜洗完澡突抽搐發紫，幸經員警開道協助，成功在黃金時間內搶救回來。記者張議晨／翻攝
高雄2歲女童深夜洗完澡突抽搐發紫，幸經員警開道協助，成功在黃金時間內搶救回來。記者張議晨／翻攝

救護車 警車

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