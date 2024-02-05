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台鐵宜蘭北上電聯車車長昏倒月台 搶救造成列車延誤

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

原訂今天上午從宜蘭蘇澳北上開往新北樹林的4151車次電聯車，在快要到冬山站時，陳姓列車長疑因血糖過低暈倒，緊急被送下車，並通知救護車待命。經檢查疑因血糖過低，後來恢復意識，該列車因此在冬山站延誤18分鐘才發車，二結站也延後11分鐘發出。

台鐵宜蘭站表示，4151次（蘇澳開往樹林）陳姓列車長於冬山站到站時感覺身體不適於月台昏厥，冬山站立即呼叫救護車，經急救人員評估目前血壓正常惟心跳較快，原車長在原車上隨乘休息至宜蘭（原即排定宜蘭交接班），冬山至宜蘭間由冬山站派員代替車長勤務，該次車於冬山站延誤18分開，至宜蘭約晚10分。

目前陳姓列車長無生命危險，婉拒送醫，由站務人員陪同繼續上車，預計在宜蘭站更換另一位列車長。

宜蘭北上電聯車，今天快要到冬山站時，列車長疑因血糖過低暈倒，緊急被送下車，並通知救護車待命。該列車因此在冬山站延誤18分鐘才發車。（示意圖，非當事人） 圖／報系資料照
宜蘭北上電聯車，今天快要到冬山站時，列車長疑因血糖過低暈倒，緊急被送下車，並通知救護車待命。該列車因此在冬山站延誤18分鐘才發車。（示意圖，非當事人） 圖／報系資料照

宜蘭 蘇澳

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