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國1桃園段槽車自撞「折甘蔗」 通勤尖峰一度紫爆回堵

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

國道1號北向53公里桃園路段今上午發生一輛聯結槽車事故，范姓駕駛自撞外側護欄後整輛車「折甘蔗」，由於碰到上班時間，事故路段一度「紫爆」回堵，所幸無人傷亡。

國道警方說明，今上午7點53分接獲通報，國道1號北向53公里桃園路段，有一部大型車事故，立刻調派巡邏車前往處理。警方到場後，初步了解63歲范姓男子駕駛聯結槽車行經事發路段，疑似操作不當自撞外側護欄，車頭反折占用外側及輔助車道，所幸當時為空車未裝載貨物，且駕駛依規定繫妥安全帶，無人受傷。

由於正值上班通勤尖峰，車流一度紫爆，後方回堵3公里，事故在上午8點40分排除恢復通車，范姓駕駛酒測值為零，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。警方呼籲，用路人雨天行車需開啟大燈，保持安全距離，避免超速及任意變換車道，駕駛或前後座乘客均應繫妥安全帶，以免遇到狀況應變不及。

國道1號北向53公里桃園路段今上午發生一輛聯結槽車自撞事故。記者周嘉茹／翻攝
國道1號北向53公里桃園路段今上午發生一輛聯結槽車自撞事故。記者周嘉茹／翻攝
范姓駕駛自撞外側護欄後整輛車「折甘蔗」，由於碰到上班時間，事故路段一度「紫爆」回堵。記者周嘉茹／翻攝
范姓駕駛自撞外側護欄後整輛車「折甘蔗」，由於碰到上班時間，事故路段一度「紫爆」回堵。記者周嘉茹／翻攝
范姓男子駕駛聯結槽車行經事發路段，疑似操作不當自撞外側護欄，車頭反折占用外側及輔助車道。記者周嘉茹／翻攝
范姓男子駕駛聯結槽車行經事發路段，疑似操作不當自撞外側護欄，車頭反折占用外側及輔助車道。記者周嘉茹／翻攝

國道 自撞

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