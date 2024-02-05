國1桃園段槽車自撞「折甘蔗」 通勤尖峰一度紫爆回堵

國道1號北向53公里桃園路段今上午發生一輛聯結槽車事故，范姓駕駛自撞外側護欄後整輛車「折甘蔗」，由於碰到上班時間，事故路段一度「紫爆」回堵，所幸無人傷亡。

國道警方說明，今上午7點53分接獲通報，國道1號北向53公里桃園路段，有一部大型車事故，立刻調派巡邏車前往處理。警方到場後，初步了解63歲范姓男子駕駛聯結槽車行經事發路段，疑似操作不當自撞外側護欄，車頭反折占用外側及輔助車道，所幸當時為空車未裝載貨物，且駕駛依規定繫妥安全帶，無人受傷。