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嘴太秋！嗆賓士車釀行車糾紛 新北男車窗遭砸警逮3人

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市26歲尤姓男子今天凌晨與黃姓、邱姓友人，分開2輛車欲前往中和烘爐地拜拜，遭開車的李姓男子嗆聲「很帥喔，很會開喔，很嗆喔」，雙方因而發生行車糾紛。尤男等3人開上烘爐地後見到李男的車輛氣憤地持棍棒砸毀車窗後逃逸。中和警方獲報展開圍捕將尤男等3人逮捕，詢後依妨害秩序與毀損罪嫌送辦。

據了解，26歲尤男與35歲黃姓、26歲邱姓友人，今天凌晨1時許分乘2輛賓士車前往中和烘爐地拜拜，不料途中1輛由21歲李姓男子駕駛的轎車不斷逼近尤男車輛，還開到尤男車旁大聲嗆：「很帥喔，很會開喔，很嗆喔」，隨後就加速開離。

尤男與黃男、邱男開抵烘爐地停車場後，發現李男駕駛的轎車就停在一旁，竟持車上預藏的棍棒猛砸李男車輛，導致李男車窗毀損，所幸李男及車上的鍾男並未受傷，3人犯案後隨即開車逃逸。中和警方接獲李男報案後調閱監視器鎖定犯案車輛行蹤並通報攔截圍捕，迅速將尤男等3人攔下帶回南勢派出所。

尤男向警方供稱因不滿李男不斷逼近尾隨還被嗆聲，一時氣憤才會毀損李男車輛，警方詢後依妨害秩序、毀損罪嫌將尤男等3人送辦。

中和警方起獲尤男等3人犯案用的棍棒，其中1根鋁棒已經被砸到凹陷。記者黃子騰／翻攝
中和警方起獲尤男等3人犯案用的棍棒，其中1根鋁棒已經被砸到凹陷。記者黃子騰／翻攝
向尤男嗆聲的李男車輛車窗遭砸破。記者黃子騰／翻攝
向尤男嗆聲的李男車輛車窗遭砸破。記者黃子騰／翻攝
警方將尤男等3人帶回警局。記者黃子騰／翻攝
警方將尤男等3人帶回警局。記者黃子騰／翻攝

拜拜 監視器

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