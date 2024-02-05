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高雄少女遭隨機指侵 疑抓錯人 前檢察官：應重啟調查

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄16歲高中少女上學途中遭惡狼指侵，引起社會極大重視，警局高層與市長陳其邁出面滅火，才安撫恐慌民心，但地院的判決出爐，認為遭逮的黃男自白是受不正方式取得，實際特徵也與犯嫌差異大，不排除是其他人涉案，缺少黃男涉案證據，被判無罪，是否「真犯嫌」仍在逃，仰賴檢警單位進一步詳查。

曾任檢察官、律師李茂增認為，被告自白要具證據力，至少事實發生經過要能清楚交代，如穿什麼衣服、騎什麼機車，犯案後如何逃逸等，若連基本犯罪事實都無法交代，稱不上自白，難以做為自白證據。

他說，性侵案件因多數缺少目擊證人，因此除了犯嫌自白外，還需要直接、間接證據補強，黃男獲判無罪，除了自白不被採用外，確實仍缺少有力證據證明黃男涉案。

李茂增說，按常理，這一案應不能算「破案」，畢竟少女確實有被性侵事實，只是真凶是誰還不清楚，司法警察有必要重啟調查，還原全案真相。

雄檢表示，檢察官是依據監視器擷取畫面、黃男於警詢、偵查中自白、被害人指述及其它相關證據，認定黃涉有犯嫌，對於法官與審理中對證據認定不同，將於收到判決後再行研議是否上訴。

檢警調查，涉嫌性侵少女的犯嫌，於案發當天上午6點2分許，騎車進入鳳山鎮東街64巷內，事隔廿分鐘後，黃男騎乘與犯嫌雷同的機車，從隔壁條黃埔路55巷離去。

因犯嫌、黃男機車雷同，被承辦員警認為犯嫌案發後「變裝」，於是鎖定黃男涉案。

不過，法院審理時，曾勘驗該段關鍵畫面，發現並無完整影像檔案，僅有截圖，且截圖還是分局專案人員以手機「翻拍」監視器畫面取得，卻未有動態錄影畫面留存。

由於缺少關鍵完整畫面，法官也無法調查犯嫌完整逃逸過程，進入巷弄「變裝者」，是否真為黃姓男子，也因缺少黃男從住處外出時的畫面，無法認定黃男、與犯嫌為同一人。

黃男雖在偵查時自白坦承犯行，但法官認為他製作筆錄時，受警方以不正方法問訊，已影響自白任意性，以自白不具證據力，犯嫌身高、走路姿勢等特徵與黃男差異大、未扣到作案衣物、做案手套驗無黃男、少女DNA等理由，不排除真凶另有他人，判黃男無罪。

高雄16歲少女搭捷運上學時遭惡狼指侵，警方追查出黃男涉案，但法官認為黃特徵與犯嫌不同，列舉3理由判他無罪。凱旋站外觀。本報資料照片
高雄16歲少女搭捷運上學時遭惡狼指侵，警方追查出黃男涉案，但法官認為黃特徵與犯嫌不同，列舉3理由判他無罪。凱旋站外觀。本報資料照片

特徵 監視器

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