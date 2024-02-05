7旬老翁散步突暈眩 跌落6公尺深排水溝幸獲救

台南市鹽水區74歲鹽姓老翁昨清晨外出運動遲未返家，家人緊急報警，警方調閱路口監視器，發現翁跌入6米深的排水溝，緊急趕至救出，幸僅腹部擦傷，包紮後幸無大礙。

住鹽水區汫水里顏某平常有清晨外出運動習慣，昨清晨5點外出運動遲遲未返家，顏妻察覺有異，上午10點報案請求員警協助找尋。

鹽水分駐所巡佐蔡宗隆隨即率同警員楊雅筑、李宗庭及曾家羽前往鹽水區汫水里調閱顏民住家附近監視器畫面。

警方訪查街坊鄰居，鄰居稱早上在鹽水區後鎮排水抽水站後鎮大排附近曾和顏擦身而過，警趕往搜尋，中午12點35分發現跌入大排內水道的顏，下半身浸泡水中，虛弱的躺在堤防邊坡無力脫困。顏稱因運動時突然暈眩無力而跌落大排。