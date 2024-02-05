員警巡邏路過時婦人突然衝出攔車求助 原來是…

台南市徐姓婦人昨天到70歲失智前夫永康區住處幫忙打掃，前夫痛風突然發作，雙腿劇痛無法站立，請她到仁德區藥局買藥。婦人到路邊攔計程車半小時沒車，不知如何是好時，看到警車經過趕緊攔車。員警得知後認為藥局雖在歸仁分局轄區、但距離不遠不影響勤務，載婦人買藥又載回前夫住處了解是否需送醫。永康分局今天表揚員警熱心為民服務、提升警察形象。

永康分局大灣派出所所長林璟翔與警員楊峻堯昨天下午巡邏時，途經永大路二段與北興路口，突然出現一名婦人招手攔下警車，拜託載她到仁德區一家藥局買藥，因為她的前夫痛風發作已經痛到不行，必須買藥止痛。

林璟翔說，因藥局路途不遠將婦人載往買藥。見婦人買完藥又要搭乘計程車回家，考量婦人急著拿藥返家，也擔心婦人的周姓前夫可能需要送醫或其他協助婦人難以應付，本著為民服務再將婦人載回永康大同街前夫住處，陪同進入了解狀況。

員警進入婦人住處後發現患者是派出所先前曾協尋的失智周姓老人。問及徐婦雙方目前狀況，徐婦表示，兩人離婚已久，都各自生活，前夫患有多種慢性病、獨居大同街。她是來幫忙整理住處，未料他突然痛風發作痛苦難耐，又一直攔不到計程車，情急之下看到警車才會攔車，很感謝員警伸出援手。