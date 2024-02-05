與友歡唱後悲劇了iPhone失蹤 警靠這招逮7旬伯

郭姓男子昨晨和友人到高雄市前金區一家KTV歡唱，步行返家途中，身上的 iPhone 12 PRO MAX手機掉落，渾然未察，直到就寢時才發現手機遺失，急忙報警，警方試打手機，通了卻沒人接，後靠手機定位，1小時後逮到侵占手機的72歲許姓老翁。

警方指出，昨天上午9時許，郭姓男子（31歲）慌張地跑進前金分駐所詢問是否有人撿到iPhone 12 PRO MAX手機送交派出所，警方查詢後告知無此事，郭懊惱告知警方，當天凌晨和友人歡唱後從大同路附近步行返家，要就寢時卻發現手機遺失。

郭男只，因手機內存有多年走過各地的回憶，但他實在想不起來掉落於何處，只好尋求警方幫忙；警方受理後，先撥打手機，但通了沒人接，後依手機定位找尋，發現手機位置正在移動，判斷應遭人檢走。

警方依據手機定位，1小時後在八德路與自立路口找到騎著單車的許姓老翁被警方攔下，在他身上找到郭男的手機；許辯稱手機在鹽埕區撿到的，因一時貪念沒送交給警方，警詢後，依侵占罪函送偵辦。