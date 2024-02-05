春節前逛台南蝸牛巷卻忘了車停哪 熱心員警迅速尋回

蘇姓女子趁春節連假前到台南旅遊，昨天焦急地向警方報案說，她停在台南市中西區民生路的轎車不見了。警方調閱車牌辨識系統及監視器畫面確認車子行經路線後，到附近巷弄尋找，在距離不遠的中正路發現車子就停在路邊停車格，蘇女對於員警熱心協助，頻頻向警方道謝。

62歲蘇姓女子昨天下午3點多向台南市警二分局民權派出所報案說，他開車到台南旅遊，將自己的愛車停放在民生路的路邊停車格，就徒步前往中西區永福路蝸牛巷，她跟著蝸牛漫遊欣賞古都懷舊的歷史文學街區及文青藝術裝置後，欲牽車時發現停在民生路停車格的車子突然不見了。

巡佐顏威、警員江其霖，請蘇女再次確認最後停放位置，並協助查詢確認車子沒有被拖吊。員警立即過濾路口監視器影像，確定蘇女開車行經路線，馬上到附近尋找，沒多久就在附近隔壁條的中正路上發現車子，只花10分鐘就找到。

蘇女看到自己的愛車「失而復得」又驚又喜，對於搞錯停車地點感到不好意思，頻頻向警方道謝，同時對於警方運用監視器科技設備尋車的專業及效率給予高度肯定，不禁豎起大拇指表示「台南警察好讚」。