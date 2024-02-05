北部濱海公路轎車衝落山坡 3女子受困 消防員架梯救人

基隆市北部濱海公路今天凌晨有輛轎車衝出護欄，卡在山坡下方。消防局接獲報案前往救援，協助車內3名女子脫困。3人都沒有明顯外傷，開車女子表示不用就醫，另2名乘客心有餘悸，由救護車送醫檢查。事故原因由警方調查中。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天凌晨0點28分接獲報案，北部濱海公路安中橋路段有轎車翻落山坡，車內有3人等待救援，出動消防車6輛、救護車2輛及消防員共18人前往搶救。

消防人員0點40分抵達現場，由消防局安樂分隊小隊長葉世雄指揮救援作業。消防員先詢問現場3名受困女子傷勢，表示都無外傷，初步研判車輛也無繼續滾落危險。