傳訊妻道歉 台中派出所所長中彈亡

裘景智今年五十三歲，育有兩子，一九九三年七月擔任警察至今卅一年，到勤工所擔任所長一年多，平時帶隊攔檢、執勤並無異樣，突驚傳身亡，警界同僚難以置信，裘的妻子獲悉趕赴派出所，難掩悲傷情緒。

台中第三分局長謝有筆指出，裘二月三日擔服晚間十點酒駕取締勤務，他出勤前十分鐘至槍械室領槍彈回寢室；所內同事見他遲未現身，前往查看才發現他頭部中彈，送醫仍不治。台中地檢署昨相驗，確認裘頭部槍傷致顱腦損傷、中樞衰竭而死亡，排除外力介入。

台中市警局副局長郭士傑說，經現場採證、調閱監視器等，確認裘自己領用配槍後發生憾事，未留遺書；經科偵隊解密、檢視手機，發現裘事前有用LINE提到「最近發生的事情，身心俱疲」，三日晚間還傳訊跟妻子說對不起。

警方查，裘景智今年一月九日帶隊執行酒駕攔查，當時有一位男性民眾拒絕配合，和裘發生肢體、言語衝突，被裘依妨害公務罪嫌逮捕，對方也赴地檢署對裘提告傷害。

裘事後和該民眾兩度商談和解但沒共識，曾向親友、同事提及此事令他煩心，警方研判可能因內心壓力、心情受到影響。

郭士傑說，裘景智當過三任副所長，目前是第二任所長，平常工作認真積極，發生憾事警局深感遺憾不捨，將全力配合家屬辦理後事、撫卹事宜，也請專業諮商師給予相關同仁心理輔導。

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