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影／台24線機車騎士疑過彎不慎「墜落10米邊坡」 警消合力救起

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

台24縣是通往屏東縣三地門鄉、霧台鄉重要公路，山區道路多蜿蜒，屏東縣消防局今4日下午3點多接獲報案，三地門鄉台24線30公里處發生交通事故，方姓男子騎大型重機車疑過彎時未減速，自撞護欄後摔落約10公尺深的邊坡，警方、消防人員通力合作，將方男抬上來，意識清楚，身體多處擦挫傷，酒測值為零。

網路今晚流傳一段行車紀錄器影片，錄下事發經過，20歲方姓騎士騎大型重機車，疑在過彎時沒有減速，先自撞護欄後，人摔落約10公尺深的邊坡，機車則仍滑動前行最後靠在護欄停下。

里港警分局三地門分駐所、消防分隊獲報到場救援，警方、消防人員走下邊坡，接著用長背板搭配繩索將方男抬上來，方男手腳多處擦挫傷，右腳踝疑骨折，意識清楚，送醫治療，警方將釐清肇事原因。

里港警分局提醒，三地門鄉、霧台鄉山區台24線多為轉彎路段，行駛山區路段應減速慢行並注意路況，遵守各項交通安全規則，不僅保護自身安全，也維護其他用路人安全。

警方、消防人員合作，將墜落10米深邊坡處的重機騎士方男抬上來。記者劉星君／翻攝
警方、消防人員合作，將墜落10米深邊坡處的重機騎士方男抬上來。記者劉星君／翻攝

警方、消防人員合作，將墜落10米深邊坡處的重機騎士方男抬上來。記者劉星君／翻攝
警方、消防人員合作，將墜落10米深邊坡處的重機騎士方男抬上來。記者劉星君／翻攝
警方、消防人員合作，將墜落10米深邊坡處的重機騎士方男抬上來。記者劉星君／翻攝
警方、消防人員合作，將墜落10米深邊坡處的重機騎士方男抬上來。記者劉星君／翻攝
警方、消防人員合作，將墜落10米深邊坡處的重機騎士方男抬上來。記者劉星君／翻攝
警方、消防人員合作，將墜落10米深邊坡處的重機騎士方男抬上來。記者劉星君／翻攝
重機騎士方男騎大型重機車在台24線30公里處，疑似過彎未減速自撞護欄後，人摔落10米深邊坡處，重機則往前滑行後靠著護欄。記者劉星君／翻攝
重機騎士方男騎大型重機車在台24線30公里處，疑似過彎未減速自撞護欄後，人摔落10米深邊坡處，重機則往前滑行後靠著護欄。記者劉星君／翻攝
重機騎士方男騎大型重機車在台24線30公里處，疑過彎未減速自撞護欄後，人摔落10米深邊坡處，重機則往前滑行後靠著護欄。記者劉星君／翻攝
重機騎士方男騎大型重機車在台24線30公里處，疑過彎未減速自撞護欄後，人摔落10米深邊坡處，重機則往前滑行後靠著護欄。記者劉星君／翻攝
重機騎士方男騎大型重機車在台24線30公里處，疑似過彎未減速自撞護欄後，人摔落10米深邊坡處，重機則往前滑行後靠著護欄。記者劉星君／翻攝
重機騎士方男騎大型重機車在台24線30公里處，疑似過彎未減速自撞護欄後，人摔落10米深邊坡處，重機則往前滑行後靠著護欄。記者劉星君／翻攝

屏東縣 自撞 警察

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