迷路獨坐分隔島…韓裔8旬獨居老婦境遇堪憐 警助回家聯繫旅外兒

桃園市龍潭80歲韓國裔孫姓老婦人思念旅居南非的兒孫，昨晚攜帶行李在龍潭中豐路搭車，遺失鑰匙又疑似迷路、體力不支，獨自蹲坐馬路分隔島、雙手顫抖向往來車輛招手，民眾報案，員警得知老婦人境遇、今天表示，經聯繫，老婦人在南非的兒子得知老婦人現況焦急詢問，警方要家屬返台處理，隨後聯繫鎖匠協助孫姓老婦人回家。

龍潭警方表示，孫姓老人原在南韓出生長大，年輕時跟隨丈夫遠嫁台灣生活，她丈夫過世後，兒女在南非工作，老婦人獨居龍潭，春節前，她因思念遠在國外的兒女，帶著行李在中豐路欲搭車前往機場，因為晚上昏暗、視線不明，老婦人年紀大、體力不支，蹲坐在中豐路分島，向往來車輛招手，險象環生。

路過民眾發現孫姓老婦人在車水馬龍的分隔島招手，雙手不斷顫抖，緊握著一把雨傘、拖著行李箱，上前詢問發現孫姓老婦人口中喃喃說著「我很想家人，我想回家」，懷疑老婦人迷路，緊急報案，聖亭派出所警員曾紀柱、徐逸明及鍾森威趕到現場，聯絡救護人員到場檢查身體，所幸並無大礙。

員警詢問下，孫姓老婦人表示，自己年輕時從南韓遠嫁台灣，兒女長期都住在國外，獨自一人居住台灣，自己想要搭車卻迷路，又遺失家裡鑰匙無法回家。

警方擔心孫姓老婦人在外危險，將她帶回派出所安置休息，老婦人告知在南非兒子的聯絡電話，員警接通老婦人在南非的兒子告知老婦人狀況，她兒子焦急詢問和表示擔心，員警表示，會幫助老婦人回家，但請她兒子要回台處理老母親，避免危險，她兒子答應和表達感謝。