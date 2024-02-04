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與空軍土地糾紛…男機場外放火延燒至圍牆內 依公共危險罪嫌起訴
嘉義市高姓男子因與空軍第四聯隊有土地使用糾紛，去年5月間涉嫌載運3包易燃物在嘉義水上機場圍牆旁引燃，延燒機場圍牆內植物、流刺網，聯隊士官長及時發現通報、撲滅火勢；嘉義地檢署偵結，依公共危險罪嫌起訴。
年約63歲高男因土地使用問題，與駐地水上機場的空軍第四戰術戰鬥機聯隊有糾紛，去年5月21日下午5點多，高男駕駛自小貨車從嘉義市住處載運3包砍伐下的樹枝、沙發、雜物等，至嘉義縣太保市埤鄉里水上機場東側圍牆外堆放。高男涉嫌以打火機引燃樹葉、樹枝，火勢延燒迅速，當場延燒至機場圍牆內植物及牆上流刺網，幸經附近聯隊士官長發現通知空軍消防及嘉義市消防局前往撲滅火勢。
案經嘉縣警局水上分局偵辦，高男坦承放火，且有路口監視器畫面截取到高男載運3袋雜物畫面等；嘉義地檢署偵結，依公共危險罪嫌起訴。
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