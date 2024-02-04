台中市去年燙平400條道路 騎士仍騎外側「撞」況多

台中市政府2023年完成400處道路燙平，市議員陳俞融今指出，其中33條15米以上道路，僅12條的道路標線重新檢討，逾6成未檢討，維持禁行機車及兩段式左轉的舊標線設計，機車騎士只能騎在外側車道，促市府正視騎士路權與安全。

市府交通局表示，工程單位重鋪路面時，均會檢討改善道路標線。但機車兩段式左轉及禁行管制，採個案檢視，舉行會勘參酌地方意見、檢視肇事發生原因，適時調整交通管制措施。

根據統計，去年1到11月，台中機車交通事故死傷69469人，六都之冠。議員陳俞融促市府，正視機車騎士使用道路權益與安全。

陳俞融指出，市府必須加強重視機車騎士用路安全。她檢視建設局道路燙平計畫，2023年重鋪400多條道路，剛好可檢討改善交通標線。但重鋪33條道路15米以上的道路，卻只有12條改善道路標線，逾六成維持原狀。

她建議市府，道路重鋪時不要一味沿用舊有標線設計，應等積極檢討整合，重新畫設，改善機車行車安全，不要讓台中成為「機車事故之都」。

陳俞融說，台中市開放機車免兩段式左轉路口，去年從6處僅剩2處，相較台南市去年開放31個路口免兩段式左轉，台中開放牛步化。