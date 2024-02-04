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台中市去年燙平400條道路 騎士仍騎外側「撞」況多
台中市政府2023年完成400處道路燙平，市議員陳俞融今指出，其中33條15米以上道路，僅12條的道路標線重新檢討，逾6成未檢討，維持禁行機車及兩段式左轉的舊標線設計，機車騎士只能騎在外側車道，促市府正視騎士路權與安全。
市府交通局表示，工程單位重鋪路面時，均會檢討改善道路標線。但機車兩段式左轉及禁行管制，採個案檢視，舉行會勘參酌地方意見、檢視肇事發生原因，適時調整交通管制措施。
根據統計，去年1到11月，台中機車交通事故死傷69469人，六都之冠。議員陳俞融促市府，正視機車騎士使用道路權益與安全。
陳俞融指出，市府必須加強重視機車騎士用路安全。她檢視建設局道路燙平計畫，2023年重鋪400多條道路，剛好可檢討改善交通標線。但重鋪33條道路15米以上的道路，卻只有12條改善道路標線，逾六成維持原狀。
她建議市府，道路重鋪時不要一味沿用舊有標線設計，應等積極檢討整合，重新畫設，改善機車行車安全，不要讓台中成為「機車事故之都」。
陳俞融說，台中市開放機車免兩段式左轉路口，去年從6處僅剩2處，相較台南市去年開放31個路口免兩段式左轉，台中開放牛步化。
李姓騎士指出，全國馬路規畫以汽車為主，對機車非常不友善，現行普遍兩段式左轉或車道禁行機車，機車騎士只能騎在外側車道，面臨更多突發狀況，例如違停或臨停車輛忽開車門、內側車道汽車、突然右轉，計程車或公車轉向路邊載客，提高騎士傷亡事故，呼籲台中市政府因重視「汽機車平權」。
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