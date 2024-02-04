小貨車停七堵隧道旁路肩 駕駛致電求救即陷昏迷 送醫不治

程姓男子今早駕駛小貨車行駛國道3號南下途中，感覺身體不適，駛出七堵隧道後停靠外側路肩，打119求救。國道警察早先一步到場，發現程已休克馬上急救。消防人員抵達後接手急救並送醫，醫師搶救無效，宣告死亡。全案由國道警察處理中。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心上午8點多，接到59歲程男打電話報案，指他感覺心悸，把車停在國道3號南下七堵隧道出口外，需要救護車送醫。

在消防人員抵達前，國道警察發現程男的小貨車停在國道3號南下車指標6.2公里處，車後未放置三角架，將警車停在小貨車後方，警示後方來車，避免衍生車禍。

員警下車走到小貨車的駕駛座，想要了解停車原因，發現59歲程男倒在駕駛座，馬上給作心肺復甦術急救，並通報消防局派遣救護車到場救護。消防人員接手急救，並將程男送往汐止國泰醫院急救。程男到院前已無呼吸心跳，醫師急救未能救回性命。