妙齡女離家生活卻失音訊 父急報失蹤…警路邊意外尋獲

桃園市24歲林姓女子今年初離家後獨自生活，父親因為都沒有女兒的音訊，擔心她的安危，今年1月通報失蹤協尋人口，警方近日在八德區路口發現徘徊的女子，上前一問意外找到人，讓父女年前順利團圓。

原本家住桃園市龍潭區的林女今年初離家，想要獨立在外生活，但都沒有和家人聯繫，讓在家的父親相當擔憂，怕女兒在外發生什麼事，因此父親1月時向警局通報失蹤協尋人口，希望能找到女兒。