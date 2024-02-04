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妙齡女離家生活卻失音訊 父急報失蹤…警路邊意外尋獲

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市24歲林姓女子今年初離家後獨自生活，父親因為都沒有女兒的音訊，擔心她的安危，今年1月通報失蹤協尋人口，警方近日在八德區路口發現徘徊的女子，上前一問意外找到人，讓父女年前順利團圓。

原本家住桃園市龍潭區的林女今年初離家，想要獨立在外生活，但都沒有和家人聯繫，讓在家的父親相當擔憂，怕女兒在外發生什麼事，因此父親1月時向警局通報失蹤協尋人口，希望能找到女兒。

結果警方日前在八德區重慶街公園，發現一名女子在路口徘徊，上前詢問意外發現被通報失蹤的林女，她稱因為想獨自生活才住外面，但員警向她苦勸，家裡擔心她在外狀況，已經被父親報案協尋，讓林女當下決定打電話回家報平安，答應父親會回家吃年夜飯，而林父也在電話中頻向警方道謝，讓父女年前順利團圓。

桃園24歲林女今年初離家生活，父親因為都沒有女兒的音訊，今年1月通報失蹤，警方近日在八德區路口發現徘徊的女子意外尋獲林女。記者周嘉茹／翻攝
桃園24歲林女今年初離家生活，父親因為都沒有女兒的音訊，今年1月通報失蹤，警方近日在八德區路口發現徘徊的女子意外尋獲林女。記者周嘉茹／翻攝
林女得知被父親通報失蹤，趕緊在派出所打電話報平安，答應父親會回家吃年夜飯，而林父也在電話中頻向警方道謝。記者周嘉茹／翻攝
林女得知被父親通報失蹤，趕緊在派出所打電話報平安，答應父親會回家吃年夜飯，而林父也在電話中頻向警方道謝。記者周嘉茹／翻攝

失蹤 桃園

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