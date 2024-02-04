影／國5交流道前停等紅燈突頭暈 賓士男滑撞對向車嚇醒

國5頭城交流道前昨天發生一起賓士車對撞保全車車禍，75歲林姓男子駕駛賓士車要上交流道，在停等紅燈時突然血糖過低，引起頭暈，整輛車沒停住往前偏移滑行，與對向保全車發生碰撞，林男瞬間嚇醒，酒測值零。

從監視器畫面觀看，林男駕駛車輛在紅燈前第一輛，原本應該在號誌燈號前停住，卻往前緩速滑行，當時交流道前的車流量頗多，幸好南北向的車輛駕駛見狀，都停下車讓賓士車經過，直到賓士車穿越路口，偏向撞到下交流道的保全車才停止，林男嚇醒，雙方車損人無傷。

礁溪警方表示，昨天中午12點多，家住台北的林姓駕駛(男、75歲)自小客車，從北宜路往頭城交流道方向停等紅燈時，疑因血糖過低引發身體不適，闖紅燈與對向來車道自小客車發生碰撞，雙方均未受傷，經警方對雙方駕駛實施酒測值為零，林姓駕駛經通知家屬帶回照顧，詳細肇事原因釐清中。