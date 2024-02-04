快訊

冷氣師傅請產檢假「年終4.5萬剩5千」 公司1句話讓人更傻眼

西門町四星級酒店收炸彈恐嚇信 「不給2千萬下午引爆」警急搜索

鹿沒有膽能治百病？飲食會避開有毒植物？教授揭露鹿胎盤話術

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中所長寢室內中彈亡 檢方相驗完畢確認槍傷顱腦損傷

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市第3分局勤工派出所所長裘景智昨晚10點多在寢室內被發現頭部中彈，緊急送醫急救仍不治，消息傳出警界驚訝，裘昨晚原要帶隊執行=@R酒駕@=a href='/search/tagging/2/臨檢' rel='臨檢' data-rel='/2/103726' class='tag'>臨檢勤務，出發前10分鐘領完槍後就沒再現身，第3分局已將裘的手機送鑑定釐清原因，台中地檢署今也相驗完畢，排除外力介入。

裘景智今年53歲，中央警察大學正科二技第80期畢業，1993年7月擔任警察至今31年，到勤工所擔任所長1年多，平時帶隊攔檢、執勤並無異樣，昨晚驚傳身亡警界同僚均難以致信，裘的妻子昨晚也趕赴派出所難掩悲傷情緒。

台中地檢署今天上午完成相驗，外勤檢察官協同法醫檢視後，確認為頭部槍傷致顱腦損傷、中樞衰竭而死亡，排除外力介入。

警方昨已經取得裘的手機，經送科偵隊解密、鑑定後，從裡頭資訊得到初步結果，但仍需尊重家屬意願，暫未對外說明。

台中第3分局分局長謝有筆昨表示，經調閱監視器確認，裘2月3日原預計擔服晚間10點至隔日凌晨2點酒駕取締勤務，裘在出勤前9點48分至槍械室領槍、彈。

謝有筆指出，同仁發現裘在寢室內頭部中彈後，立即打119通知救護人員到場，並於10點25分送往中山醫院急救，但醫院於10點45分宣告急救無效，分局對於裘景智過世深表遺憾，全力協助家屬辦理後續事宜。

謝有筆也說，裘到任1年多，平常工作表現積極，都會親自帶領同仁在交通、治安上勤務。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台中第3分局勤工派出所。記者曾健祐／翻攝
台中第3分局勤工派出所。記者曾健祐／翻攝

臨檢 警察 酒駕

延伸閱讀

台中所長寢室中彈身亡 分局取手機送交解密釐清原因

嘉義少女騎車打工…行經路口與公車嚴重相撞 送醫急救仍隕命

空軍澎湖基地打鬧玩過頭 強脫學弟褲、掰腳舔生殖器

疑感情困擾…國道30歲警返隊稱如廁 20分鐘後頭部中彈陳屍寢室

相關新聞

台中所長寢室內中彈亡 檢方相驗完畢確認槍傷顱腦損傷

台中市第3分局勤工派出所所長裘景智昨晚10點多在寢室內被發現頭部中彈，緊急送醫急救仍不治，消息傳出警界驚訝，裘昨晚原要帶...

影／6人登雪山1女高山症 台中消防局：未保綜合保險會開罰

台中市消防局昨天到和平雪東線救回一名高山症女子，該登山團一名團員說，他們入山都有向雪管處合法申請和投保，但登山申請官網...

小貨車停七堵隧道旁路肩 駕駛致電求救即陷昏迷 送醫不治

程姓男子今早駕駛小貨車行駛國道3號南下途中，感覺身體不適，駛出七堵隧道後停靠外側路肩，打119求救。國道警察早先一步到場...

妙齡女離家生活卻失音訊 父急報失蹤…警路邊意外尋獲

桃園市24歲林姓女子今年初離家後獨自生活，父親因為都沒有女兒的音訊，擔心她的安危，今年1月通報失蹤協尋人口，警方近日在八...

影／國5交流道前停等紅燈突頭暈 賓士男滑撞對向車嚇醒

國5頭城交流道前昨天發生一起賓士車對撞保全車車禍，75歲林姓男子駕駛賓士車要上交流道，在停等紅燈時突然血糖過低，引起頭暈...

高雄20餘人遭假戶政人員詐騙3千萬 上班族嚇到交125萬

高雄市近月有不少民眾接獲詐欺集團假冒戶政人員來電，詢問是否申請戶籍謄本，見當事人否認即佯稱其身分遭盜用，可協助報警，透過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。