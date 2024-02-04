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台中所長寢室內中彈亡 檢方相驗完畢確認槍傷顱腦損傷
裘景智今年53歲，中央警察大學正科二技第80期畢業，1993年7月擔任警察至今31年，到勤工所擔任所長1年多，平時帶隊攔檢、執勤並無異樣，昨晚驚傳身亡警界同僚均難以致信，裘的妻子昨晚也趕赴派出所難掩悲傷情緒。
台中地檢署今天上午完成相驗，外勤檢察官協同法醫檢視後，確認為頭部槍傷致顱腦損傷、中樞衰竭而死亡，排除外力介入。
警方昨已經取得裘的手機，經送科偵隊解密、鑑定後，從裡頭資訊得到初步結果，但仍需尊重家屬意願，暫未對外說明。
台中第3分局分局長謝有筆昨表示，經調閱監視器確認，裘2月3日原預計擔服晚間10點至隔日凌晨2點酒駕取締勤務，裘在出勤前9點48分至槍械室領槍、彈。
謝有筆指出，同仁發現裘在寢室內頭部中彈後，立即打119通知救護人員到場，並於10點25分送往中山醫院急救，但醫院於10點45分宣告急救無效，分局對於裘景智過世深表遺憾，全力協助家屬辦理後續事宜。
謝有筆也說，裘到任1年多，平常工作表現積極，都會親自帶領同仁在交通、治安上勤務。
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