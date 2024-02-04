高雄20餘人遭假戶政人員詐騙3千萬 上班族嚇到交125萬

高雄市近月有不少民眾接獲詐欺集團假冒戶政人員來電，詢問是否申請戶籍謄本，見當事人否認即佯稱其身分遭盜用，可協助報警，透過假檢警誆稱當事人涉賭博案遭通緝，要求將帳戶存款領出監管，一個月已有20餘人遭詐騙3000萬，其中一名年近7旬還在上班的婦人嚇到面交125萬積蓄，後察覺不對才報警。

高雄市刑大經濟組指出，一名在公司行號上班的陳姓婦人（68歲）日前在家中接獲自稱戶政事務所人員來電，對方告知有民眾要申請她的戶籍謄本，詢問陳「是否有委託他人來辦理」，陳當下表示自己沒委託他人申請戶籍謄本。

對方告知陳其身分遭人盜用，陳嚇得不知所措，對方緊接著告知可協助陳報警，後續將電話轉給假冒警察、檢察官身分的成員，對陳誆稱帳戶已涉及賭博案且陳已遭通緝，要求交付名下帳戶所涉及的不法贓款，領出後交給檢方監管。

陳被騙得團團轉，已接近半退休狀態的她將辛苦存的積蓄125萬領出後，直接面交給假書記官的車手；後陳察覺不對勁，到派出所洽詢，始知自己遭詐騙。

高雄市刑大經濟組指出，近月來，詐騙集團假冒戶政人員以「有人申請被害人戶籍謄本」為由，再以「假檢警」手法誆騙，高雄市已有20餘名民眾受騙上當，財損共計約3000萬元。

警方表示，此類型詐騙手法為「假冒公務機構人員」，並從中穿插假檢警誆騙，若聽到「遭冒用身分」、「偵查不公開」、「接收法院偽造公文」、「監管帳戶」等關鍵字，就是假冒公務員詐騙的手法。