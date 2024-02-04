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青少年凌晨競速飆車、翹孤輪 警攔查至少開3張單持續舉發
台北市街頭今凌晨聚集青少年飆車，數10輛機車在撫遠街一帶競速飆狂飆，有年輕騎士沒戴安全帽，還有人耍帥上演「翹孤輪 」，松山警分局線上警力到場取締，已開出「無照駕駛、機車行駛禁行車道、號牌為他物遮蔽」3張罰單，且持續調閱路口監視器，清查違規事實依法開單。
年輕騎士利用寒假期間，凌晨聚集撫遠街，趁路上車輛稀少競速飆車，多名機車騎士均已違規，且還有未成年者無照駕車，甚至有人為了耍帥騎機車翹孤輪，危險行徑早被錄下po上社群。
警方指出，2月3日凌晨2時許，撫遠街453號前路段4線道，偶發性聚集數10輛機車飆車，且還有民眾圍觀，線上警力到場強力取締，依道路交通管理處罰條例，現場告發「無照駕駛」、」「機車行駛禁行車道」、「號牌為他物遮蔽」等3件違規。
警方強調，持續調閱路口監視器畫面，比對違規機車車牌，追查危險駕駛情形，依道路交通管理處罰條例第43條蛇行、危險駕車、超速、拆除消音器等不同情節製單重罰，同時也加強深夜時段濱江街（往西方向）防飆勤務攔查，嚇阻危駕歪風，維護民眾用路安全。
松山分局呼籲，青少年飆車具高危險性，不僅無照駕駛，且缺乏安全設備（如未戴安全帽）導致傷亡事故，危害自身與他人安全，飆車零容忍，將持續執法。
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