快訊

台糖肉片檢出瘦肉精仍是謎 林佳新指很確定1事 籲農業部查這個

立院上演新三國演義 國民黨「朱韓傅體制」牽動權力核心

成大增設公衛系只收國際生 頂大開啟招生新藍海

北市濱江街青少年飆車 警到場驅離告發3違規

中央社／ 台北4日電

台北市松山區撫遠街和濱江街一帶3日凌晨有逾10輛機車聚集飆車，警方獲報後立即派線上警力到場驅離和取締，已知3名青少年遭告發，警方正陸續調閱相關監視器畫面追查。

台北市警察局松山分局3日凌晨2時許獲報，指轄內撫遠街和濱江街一帶有多名青少年聚集飆車情形，立即出動線上警力到場驅離和取締，現場約10多輛機車騎士見警到場便立即鳥獸散。

警方現場攔檢違規騎士，並依道路交通管理處罰條例相關規定，予以攔查告發「無照駕駛」、「機車行駛禁行車道」、「號牌為他物遮蔽」等違規案各1件，共計3名青少年騎士違規。

除此之外，警方針對已駛離的機車騎士也會調閱監視器依法告發，目前正持續調閱畫面追查，將依違規事實製單，同時加強轄內深夜時段防飆勤務攔查，以遏阻危險駕駛歪風。

松山分局呼籲，青少年飆車具高危險性，許多青少年不僅無照駕駛，且缺乏安全設備（如未戴安全帽），而導致傷亡事故發生，危害自身與他人安全，警方將持續強力執法。

機車騎士 監視器

延伸閱讀

台糖豬肉片檢出瘦肉精 北市衛局抽驗下游、結果最快年前出爐

北市死亡車禍…曳引車右轉碰撞 女騎士捲車底當場輾斃

區桂芝接受新華社專訪再批108課綱去中國化 北市教育局、北一女回應

注意！北市信義區再現印度男「祈福討錢」 警不排除集團操作

相關新聞

高雄20餘人遭假戶政人員詐騙3千萬 上班族嚇到交125萬

高雄市近月有不少民眾接獲詐欺集團假冒戶政人員來電，詢問是否申請戶籍謄本，見當事人否認即佯稱其身分遭盜用，可協助報警，透過...

派出所所長、里長與慈善團體捐款食物銀行 盼弱勢溫飽

台中市警局大甲分局義里派出所長紀適華與后里里里長楊春明、同馨關懷慈善會會長張瑞旗等人，結合善心人士及里辦公室等民間團體力...

青少年凌晨競速飆車、翹孤輪 警攔查至少開3張單持續舉發

台北市街頭今凌晨聚集青少年飆車，數10輛機車在撫遠街一帶競速飆狂飆，有年輕騎士沒戴安全帽，還有人耍帥上演「翹孤輪 」，松...

屏公墓火警消防員遭水箱車壓死 內政部災調會提6改善 

屏東縣消防局第四大隊蕭姓隊員去年2月底支援恆春公墓火警執勤過程中，遭重達6公噸水箱車重壓傷不治，歷時11個月調查，內政部...

高雄婦妄想當包租婆 捧90萬買蛋黃區小套房警查有貓膩

萬姓婦人前天下午到高雄市三民區一間郵局，欲匯款90萬，行員發現帳戶異常報警；萬告知警方在網路見90萬可買市區小套房，心想...

燈會首日3小孩1老人走失 安平警積極協助尋回

2024台灣燈會安平燈區昨天在安平漁港、運河沿岸和林默娘公園首日登場，大量人潮慕名前來賞燈、觀賞明華園演出，昨天共發生4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。