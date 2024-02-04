屏公墓火警消防員遭水箱車壓死 內政部災調會提6改善 

屏東縣消防局第四大隊蕭姓隊員去年2月底支援恆春公墓火警執勤過程中，遭重達6公噸水箱車重壓傷不治，歷時11個月調查，內政部災害事故調查會近日公布調查結果，並提出6項改善建議。

災害調查報告提出6項改善建議，改善消防車輛保養管理及系統修繕專業人員復驗機制、強化消防人員車輛停放安全訓練及平時車輛保養作業、落實墓地防火措施暨違法行為究責、提升偏遠地區重度級醫療照護體系、加速汰換老舊消防車與持續充實消防人力。

調查指出，事故地點恆春鎮頂泉路20之85號附近，現場雖為柏油路面，坡度2到7度不等略朝東北向緩坡下降，路寬4.5公尺，兩側都是樹叢及雜草叢，事故當天還有落山風間歇性時強時弱吹拂。

當天11點，消防局接獲恆春第18公墓火警報案，由於現場瀰漫濃煙與火勢延燒，一直到下午2點41分，分隊長還與蕭姓隊員前往支援，當時是蕭姓隊員駕消防水車，拉起手煞車後兩人下車，但沒想到背後水車向前滑動約9.5公尺，剛好衝撞輾過背對車輛的蕭姓隊員，還造成他的手機彈飛， 儘管水車滑行不久即停止，但蕭姓隊員遭壓在車下，一直未回應。

分隊長立即從車頭繞道消防車右側，發現蕭姓隊員被卡在右前輪前方，無法救出，立即回到車上鬆下手煞車，讓蕭員脫困，但蕭傷勢嚴重，現場熱心民眾協助載送送醫，轉院途中失去意識搶救不治。

屏東縣消防局表示，肇事車輛服役19年多。目前消防車輛超過15年使用年限有34輛，近兩年陸續汰換28輛消防車；在消防人員教育訓練課程中，排入緊急車輛安全駕駛及防禦駕駛訓練、停車入擋及放罝輪擋（輪阻器）訓練及車輛保養、器材維修驗收應注意事項等課程。