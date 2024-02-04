95歲阿嬤住和平山區行動不便 和平警募物資送暖
95歲徐姓阿嬤住台中和平區偏遠大棟中坑山區，她行動不便，住處偏遠又交通不便，每次下山就醫都很困難，常靠各地愛心及低收入戶補助勉強過日。台中市和平警分局持續關心徐家人生活，春節前募集物資，送到徐姓阿嬤家，阿嬤高興向警道謝。
和平警分局大棟派出所長謝濬紘及中坑里長李明毅，訪查當地獨居老人及低收入戶生活狀況，昨天下午透過愛心團體募集民生物資到弱勢家庭慰問。
95歲徐姓阿嬤行動不便，住處偏遠又交通不便，每次下山就醫都很困難，常靠各地愛心及低收入戶補助勉強過日。和平警分局募集物資後到阿嬤家送暖。
和平警分局長沈能成表示，感謝各社區志工們及各愛心慈善團體發揮大愛無私精神，期盼有更多的善心人士、公益團體一起關懷弱勢族群。
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