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春節前投資茶葉保證高額獲利 女子險被騙100萬

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市46歲宋姓女子，在交友軟體認識自稱可投資茶葉買賣的男網友，對方謊稱保證高獲利，宋女不疑有他，前天前往民生路某銀行提款，對方還提醒宋女若遇行員或警方詢問，就說是裝潢工程款，但眼尖行員仍起疑報警，員警到場當場質問投資茶葉的店家及相關資料，都無法說明，拆穿這是詐騙手法，宋女才未提款。

據了解，該男網友先在聊天中對宋女噓寒問暖，使她感到備受呵護。等取得宋女信任後，便稱可介紹投資茶葉，還說保證會有高額獲利，並要宋女去提款100萬元來投資，宋女不疑有他，前天上午11點多直奔民生路某銀行提款。

行員細心觀察後，直覺宋女情況有異，於是報警處理，台南市警二分局民權派出所警員陳俊廷、黃琮民到場後，發現宋女欲提領100萬元做茶葉買賣，稱要購買高山茶葉販賣賺取高額利潤，卻無相關詳細資訊可提供，不清楚茶葉賣方的真實年籍資料、茶農地址等等。

男網友除使用話術取信宋女外，還告訴宋女若遇銀行及警方關切詢問時，就要說這筆款項是裝潢工程款，意圖規避警方關懷提問。宋女經員警解說，才驚覺險遭人詐騙，並感謝警方的熱心幫忙，表示幸好有行員即時發覺及員警耐心勸阻，才能避免財產損失。

宋姓女子在交友軟體認識自稱可投資茶葉買賣的男網友，經台南市警二分局民權派出所警員耐心勸阻，保住她100萬元。記者黃宣翰／翻攝
宋姓女子在交友軟體認識自稱可投資茶葉買賣的男網友，經台南市警二分局民權派出所警員耐心勸阻，保住她100萬元。記者黃宣翰／翻攝

茶葉 詐騙

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