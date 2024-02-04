春節前投資茶葉保證高額獲利 女子險被騙100萬

台南市46歲宋姓女子，在交友軟體認識自稱可投資茶葉買賣的男網友，對方謊稱保證高獲利，宋女不疑有他，前天前往民生路某銀行提款，對方還提醒宋女若遇行員或警方詢問，就說是裝潢工程款，但眼尖行員仍起疑報警，員警到場當場質問投資茶葉的店家及相關資料，都無法說明，拆穿這是詐騙手法，宋女才未提款。

據了解，該男網友先在聊天中對宋女噓寒問暖，使她感到備受呵護。等取得宋女信任後，便稱可介紹投資茶葉，還說保證會有高額獲利，並要宋女去提款100萬元來投資，宋女不疑有他，前天上午11點多直奔民生路某銀行提款。

行員細心觀察後，直覺宋女情況有異，於是報警處理，台南市警二分局民權派出所警員陳俊廷、黃琮民到場後，發現宋女欲提領100萬元做茶葉買賣，稱要購買高山茶葉販賣賺取高額利潤，卻無相關詳細資訊可提供，不清楚茶葉賣方的真實年籍資料、茶農地址等等。