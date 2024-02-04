高雄婦妄想當包租婆 捧90萬買蛋黃區小套房警查有貓膩

萬姓婦人前天下午到高雄市三民區一間郵局，欲匯款90萬，行員發現帳戶異常報警；萬告知警方在網路見90萬可買市區小套房，心想日後租人或轉賣，可大賺一筆；警方一查，匯款帳戶早已被警示，戳破她當「包租婆」的夢，卻保住她的積蓄。

三民一警分局三民派出所警方前天下午1時20分許接獲轄區中華三路郵局通報，指1名婦人疑遭到詐騙，欲將90萬元轉帳至銀行登記的問題帳戶，請求警方到場協助查證。

警方進入郵局，詢問萬姓婦人（61歲）匯款原因，萬告知警方從網路廣告得知，只要花90萬即可購買位於市區熱門地段的小套房，她心想買了套房再租給房客或將轉賣，便能大賺一筆，因見機會難得，遂依照對方指示匯款。